Corte de LUZ el 1 de septiembre: distritos afectados y horarios de la suspensión el martes

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá el martes 1 de septiembre. Conoce el cronograma de la suspensión temporal del servicio eléctrico donde se detalla la lista que se verán afectados y los horarios en que se ejecutará la medida.

Corte de luz: ¿por qué será la interrupción del servicio?

El 1 de setiembre del 2026 sorprenderá a varias personas que tenían pensado hacer trabajo remoto o hacer uso de algún electrodoméstico en casa ese día. Pues bien, Hidrandina, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país; y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), reportaron que ejecutarán restricción temporal del servicio eléctrico en sus respectivas jurisdicciones.

De acuerdo al comunicado de cada institución, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir brindando un servicio de calidad a sus respectivos usuarios, así como mejorar la infraestructura de distribución del servicio eléctrico.

El cronograma del corte de luz precisa que la suspensión del servicio será por determinadas horas y en distintos sectores de Áncash y Arequipa.

Distritos afectados por corte de luz el 1 de septiembre

De acuerdo a lo revelado por la SEAL, a través de su cuenta oficial de Facebook, el corte de luz el martes 1 de septiembre se realizará en los siguientes distritos, siguiendo el siguiente cronograma:

Sin luz en urbanizaciones del distrito de Aplao, provincia de Castilla desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en Los Puros, precisamente en el circuito Corire desde CC-810129 por mantenimiento de redes en media tensión.

Zonas y horarios del corte de luz: cronograma oficial

Por su parte, Hidrandina anunció que el corte de luz está programado para distritos de Áncash, que te revelamos a continuación:

En Chimbote / Santa desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en Tamborreal Nuevo y Antiguo, Alto Perú, El Castillo, Rinconada, Vinzos, San Juan de Vinzos, Valle El Progreso, Pedregal, Barbacoa, La Laguna de Vinzos, Pampa de Vinzos, Rural Cascajal Bajo, Bajo Canal, El Caylan, Campamento, 14 Incas, El Arenal, Laborcito, El Porvenir, Santa Rosa y Baja, Los Maleños, Casuarinas, Los Jardines, sector Medio, San Juanito, El Amauta, Dren Escuela, El Milagro, Las Flores, La Victoria, Subestación 2, La Cuadra, Cascajal, Barrio Chino, Jerusalén, Pampas de Chimbote.

De esa forma, ante el anuncio del corte de luz en algunos distritos programado para el martes 1 de septiembre, se insta a los vecinos de las zonas que se verán afectadas a tomar medidas preventivas desde ya.