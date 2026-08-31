ANIN alerta recortes de presupuesto para ejecución de obras públicas: "Seguimos pidiendo recursos"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) advirtió sobre los recortes presupuestales que viene afrontando para ejecutar obras públicas y señaló que esta situación limita los recursos disponibles para avanzar con proyectos prioritarios en distintas regiones del país. Sin embargo, siguen haciendo pedidos para atender las necesidades.

ANIN alerta recortes de presupuesto

En diálogo con Exitosa, Mario Ríos Espinoza, asesor de la jefatura de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), explicó que la entidad ha recibido durante los últimos tres años montos considerablemente menores a los solicitados en sus demandas presupuestales. Según indicó, el recorte más significativo se produjo durante 2026.

Asimismo, el asesor detalló que para 2024 la ANIN solicitó S/5770 millones para proyectos previamente identificados; sin embargo, recibió S/ 3304 millones, equivalente al 57% de lo requerido.

Para 2025, ante la acumulación y el retraso de algunas obras, la entidad incrementó su demanda a S/6620 millones, pero obtuvo únicamente S/2907 millones, es decir, alrededor del 43% del presupuesto solicitado.

Como parte de su declaración el funcionario afirmó que "Lo peor ha sido este año 2026", ya que para este periodo se solicitaron S/ 8320 millones, priorizando proyectos vinculados al fenómeno El Niño y otras obras que requerían continuidad. No obstante, la asignación alcanzó solo S/2779 millones, equivalente al 33% de la demanda presupuestal.

Opciones para obtener recursos

Pese a estas limitaciones, Ríos Espinoza aseguró que la gestión de la ANIN continúa trabajando para acelerar los proyectos y conseguir financiamiento adicional.

"La gestión nuestra no para porque seguimos dando pasos adelante y seguimos pidiendo recursos de urgencia, de emergencia", manifestó.

El representante de la ANIN indicó que desde hace dos años la institución ha planteado alternativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Una de las propuestas consiste en identificar recursos de entidades públicas que no logran ejecutar la totalidad de sus presupuestos de inversión y evaluar su reasignación hacia proyectos priorizados por la ANIN.

El funcionario también defendió la capacidad de implementación de la entidad y aseguró que la ANIN se mantiene como la primera entidad ejecutora del Estado durante los últimos tres años y que, al recibir recursos, estos son ejecutados rápidamente gracias a su capacidad técnica, supervisión y seguimiento permanente a las empresas responsables de desarrollar las obras.

Finalmente, la ANIN alertó por los recortes de presupuesto para ejecución de obras públicas y enfatizó en la necesidad de implementar estas medidas de manera prioritaria.