Alerta en el Callao: hallan granada en exteriores de sede del Poder Judicial

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una granada dentro de una bolsa fue hallada en exteriores de la sede del Poder Judicial del Callao, localizada en la avenida 2 de mayo. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para retirar el artefacto y asegurar la zona.

Presunta granada es hallada en exteriores de sede del PJ de Callao

Durante la mañana de este lunes, 31 de agosto, se localizó este artefecto explosivo abandonado en la principal sede del Poder Judicial, en el Callao. Por tal motivo, la situación generó que las autoridades se movilicen hasta tal punto.

De acuerdo a información de la Policía, el objeto encontrado presentaba características similares a una granada tipo piña en el interior de una bolsa de papel. Ante ello los agentes del orden procedieron a aislar la zona y se desplegó al personal de UDEX para que lleven a cabo la evaluación técnica y las diligencias correspondientes.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta exteriores del Poder Judicial del Callao

Las autoridades policiales continúan las pesquisas con la finalidad de determinar la procedencia del artefacto, las circunstancias de su hallazgo y poder determinar responsabilidades. En ello será clave las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto judicial.

Ante la alarma generada por el hallazgo de esta presunta granada, el Poder Judicial recurrió a sus redes sociales oficiales para expresar "su rechazo a todo acto de intimidación y reafirma que ninguna amenaza desviará a la institución de su deber constitucional de impartir justicia".

El Poder Judicial expresa su rechazo a todo acto de intimidación y reafirma que ninguna amenaza desviará a la institución de su deber constitucional de impartir justicia, esto ante el hallazgo de una granada y un manuscrito en la sede judicial 'Dos de Mayo' de la Corte Superior... pic.twitter.com/uuHTaFzjiY — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 31, 2026

Corte Superior de Justicia del Callao rechaza intimidación

Por su parte, la Corte Superior de Justicia del Callao se pronunció sobre el artefacto explosivo que se dejó esta mañana en exteriores de la sede del Poder Judicial del Callao a través de un comunicado.

Extendió su agradecimiento por la "oportuna intervención" de los protocolos de emergencia y a la rápida intervención de la Policía y puntualizó que no se han registrado "personas heridas ni daños materiales en la infraestructura".

Añadió que el área ha sido inspeccionada "en su totalidad" y que "se encuentra fuera de todo peligro". De igual manera, la institución informó que se ha dispuesto el teletrabajo todos los magistrados y servidores de dicha sede por hoy.

"Rechazamos de manera categórica todo acto de amedrentamiento o intimidación que pretenda perturbar el normal funcionamiento de la justicia. La institución ha puesto a disposición del Ministerio Público y de la PNP todo el material probatorio necesario para identificar y sancionar a los responsables de este hecho", se lee en el texto.

Comunicado de la Corte Superior de Justicia del Callao

Gran alarma generó el hallazgo de una presunta granada en el interior de una bolsa que se localizó en exteriores de sede del Poder Judicial del Callao. Hasta tal punto acudieron efectivos de la Policía, quienes procedieron a aislar la zona y se desplegó al personal de UDEX para que lleven a cabo la evaluación técnica y las diligencias correspondientes.