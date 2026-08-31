Oleajes anómalos continuarán registrándose en el litoral durante toda la primera semana de septiembre, indica Marina de Guerra

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de oleajes anómalos en el litoral peruano para la primera semana de septiembre.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 34-26 de la DHN, este fenómeno estará presente de la tarde del miércoles 02 hasta el domingo 06 de septiembre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 31 de agosto, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero del suroeste se registrará desde la mañana del jueves 03 de setiembre.

En el caso del litoral centro, desde la zona al sur de Salaverry hasta Chancay, la llegada del oleaje de nivel ligero proveniente del suroeste se reportará desde la noche del miércoles 02 de setiembre. Del mismo modo, para la zona desde el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero se empezará a sentir desde la tarde del mismo día.

Asimismo, el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero se presentará también desde la noche del miércoles 02 de setiembre.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 34-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.