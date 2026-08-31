SAMU del Minsa atendió más de 10 mil emergencias por accidentes de tránsito en lo que va del 2026

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según un reciente reporte del Ministerio de Salud, se ha dado a conocer que más de 10 mil emergencias atendidas por el SAMU han estado asociadas a accidentes de tránsito, por lo que recomendó a los conductores a brindar apoyo a las ambulancias durante su traslado a un establecimiento médico.

Más de 10 mil emergencias fueron causadas por accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito continúan representando una importante demanda para los servicios de atención de emergencia en el país. En lo que va de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), informó que atendió más de 10 mil emergencias relacionadas con accidentes de tránsito.

Del total de casos registrados, 3631 requirieron el despacho de una ambulancia del SAMU, ya sea para brindar atención médica en el lugar del accidente o para trasladar a los pacientes hacia establecimientos de salud, donde pudieran continuar con la atención especializada.

Ministerio de Salud: más de diez mil emergencias por accidentes de tránsito atendió el SAMU en lo que va del 2026.



El sector exhorta a los conductores a ceder el paso a las ambulancias y recuerda que facilitar su desplazamiento puede ser determinante para que una persona reciba... pic.twitter.com/24kf8VBBDS — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 30, 2026

Minsa recomienda a los conductores a dar pase a las ambulancias

En el marco de la Semana de la Educación Vial, el Minsa hizo un llamado a los conductores y demás usuarios de las vías para asumir un rol activo cuando se encuentren frente a una emergencia.

Una de las principales recomendaciones es facilitar el desplazamiento de las ambulancias cuando estas circulen con las luces y sirenas activadas

Ante esta situación, el Minsa recordó que los conductores deben facilitar el tránsito de las ambulancias de manera segura, mantener despejadas las intersecciones y evitar bloquear la trayectoria de las unidades de emergencia.

Actualmente, el tiempo promedio de llegada de una unidad móvil del SAMU es de aproximadamente 14 minutos, mientras que el 61% de las atenciones se concreta después de los 10 minutos.

¿Cuáles son los distritos con mayor cantidad de llamadas atendidas?

Entre los distritos que registran el mayor número de llamadas atendidas por el SAMU, así como una importante demanda de servicios de atención de emergencias se encuentran:

Lima Cercado

San Martín de Porres

San Juan de Lurigancho

Santiago de Surco

Comas

El Minsa recordó a la ciudadanía que, ante una emergencia o urgencia médica, puede comunicarse gratuitamente con la Línea 106 del SAMU. Las llamadas son evaluadas por médicos reguladores, quienes determinan la gravedad de cada caso y establecen la respuesta más adecuada.

Finalmente, en lo que va del año, el SAMU del Minsa atendió más de 10 mil emergencias por accidentes de tránsito, por lo que se recomendó a la población tomar acciones de prevención.