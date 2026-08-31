Sepadal entraría en reestructuración desde este 4 de septiembre, anuncia ministro de Vivienda

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que Sedapal entraría en un proceso de reestructuración desde este 4 de septiembre. Asimismo, destacó que dentro de las facultades legislativas existen normas que buscan hacer de Sedapal "la mejor empresa del Perú".

"Debido a las deficiencias que presenta la empresa, se ha determinado que entre en un proceso de reestructuración, el cual comenzará a partir del 4 de septiembre. El nuevo directorio, junto con las nuevas normativas que también estamos solicitando mediante las facultades legislativas, hará que esta empresa sea la mejor del Perú, porque tiene todas las cualidades y todo lo necesario para lograrlo", manifestó.

"Hay mucho ánimo de mejorar las cosas. Este nuevo aire que existe en el Gobierno y esta nueva confianza que hay a nivel nacional también se han trasladado al propio Sedapal", expresó Mauricio Arnillas.

Ministro se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas

"De las facultades que hemos pedido desde el sector vivienda tiene que ver todas con el mejoramiento del servicio precisamente de agua potable y desagüe, destrabar mucha carga burocrática en estos procesos, entonces sería una responsabilidad que lo hagan, pero si lo hacen, nosotros vamos a seguir trabajando estos procesos", afirmó el ministro de Vivienda.

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