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Sepadal entraría en reestructuración desde este 4 de septiembre, anuncia ministro de Vivienda

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas anunció la reestructuración de Sedapal desde el 4 de septiembre y aseguró que la organización tiene todo para ser "la mejor empresa del Perú".

Sepadal entraría en reestructuración desde este 4 de septiembre
Sepadal entraría en reestructuración desde este 4 de septiembre (Composición Exitosa)

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/08/2026

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El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que Sedapal entraría en un proceso de reestructuración desde este 4 de septiembre. Asimismo, destacó que dentro de las facultades legislativas existen normas que buscan hacer de Sedapal "la mejor empresa del Perú".

 

 

"Debido a las deficiencias que presenta la empresa, se ha determinado que entre en un proceso de reestructuración, el cual comenzará a partir del 4 de septiembre. El nuevo directorio, junto con las nuevas normativas que también estamos solicitando mediante las facultades legislativas, hará que esta empresa sea la mejor del Perú, porque tiene todas las cualidades y todo lo necesario para lograrlo", manifestó.

 

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"Hay mucho ánimo de mejorar las cosas. Este nuevo aire que existe en el Gobierno y esta nueva confianza que hay a nivel nacional también se han trasladado al propio Sedapal", expresó Mauricio Arnillas.

 

Ministro se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas

 

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"De las facultades que hemos pedido desde el sector vivienda tiene que ver todas con el mejoramiento del servicio precisamente de agua potable y desagüe, destrabar mucha carga burocrática en estos procesos, entonces sería una responsabilidad que lo hagan, pero si lo hacen, nosotros vamos a seguir trabajando estos procesos", afirmó el ministro de Vivienda.

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