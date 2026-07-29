Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú realizó exhibiciones en la antesala del Desfile Cívico Militar 2026

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la antesala de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, la Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú realizó exhibiciones y demostraciones de sus habilidades. Los perritos fueron una de las grandes atracciones al demostrar sus destrezas frente a los asistentes.

Perritos de la Brigada Canina de la PNP deleitan en la Av. Brasil

Desde tempranas horas de este miércoles, 29 de julio, diversos canes de esta división de la PNP fueron los protagonistas de esta previa de la fiesta patriótica que se llevará a cabo en la avenida Brasil.

Diversos de ellos realizaron acrobacias saltando sobre aros de color rojo y blanco en alusión a esta fiesta de la peruanidad. Adempas, otros lucen con chalecos negros junto a una escarapela grande y se roban las miradas del público.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| La Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú realizó exhibiciones y demostraciones de sus habilidades en los momentos previos al Gran Desfile Cívico Militar 2026.



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