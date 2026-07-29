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Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú realizó exhibiciones en la antesala del Desfile Cívico Militar 2026

En la antesala de la Gran Parada y Desfile Cívivo Militar 2026, los perritos de la Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú deleitaron a los asistentes con sus exhibiciones y demostarciones de habilidades.

Perritos de la Brigada Canina de la PNP en la previa del Desfile Cívico Militar
Perritos de la Brigada Canina de la PNP en la previa del Desfile Cívico Militar (Foto: Composición Exitosa)

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/07/2026

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En la antesala de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, la Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú realizó exhibiciones y demostraciones de sus habilidades. Los perritos fueron una de las grandes atracciones al demostrar sus destrezas frente a los asistentes.

Perritos de la Brigada Canina de la PNP deleitan en la Av. Brasil

Desde tempranas horas de este miércoles, 29 de julio, diversos canes de esta división de la PNP fueron los protagonistas de esta previa de la fiesta patriótica que se llevará a cabo en la avenida Brasil.

Diversos de ellos realizaron acrobacias saltando sobre aros de color rojo y blanco en alusión a esta fiesta de la peruanidad. Adempas, otros lucen con chalecos negros junto a una escarapela grande y se roban las miradas del público.

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