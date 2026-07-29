Miraflores: Cuatro heridos tras violento accidente provocado por presuntos piques ilegales en la Costa Verde

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cuatro personas resultaron gravemente heridas luego de que un automóvil de color plata protagonizara un aparatoso accidente de tránsito durante la madrugada, a la altura de la playa Punta Roquitas, en el distrito de Miraflores. El vehículo habría estado realizando piques ilegales cuando perdió el control y terminó impactando contra un cerro del circuito de playas de la Costa Verde.

Terrible accidente en la Costa Verde

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, el automóvil habría circulado a excesiva velocidad por esta zona de la Costa Verde. Esta situación habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad, que dio varias vueltas de campana antes de terminar estrellándose violentamente contra el cerro ubicado a un lado de la vía.

Tras el fuerte impacto, cuatro personas que viajaban dentro del vehículo quedaron atrapadas y resultaron gravemente heridas. Hasta el lugar llegaron miembros de la compañía de Bomberos, quienes realizaron las labores de rescate y auxiliaron a los ocupantes que permanecían dentro de la unidad tras el accidente.

Los heridos fueron retirados del automóvil y posteriormente trasladados al hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica. Hasta las primeras horas de la mañana, su estado de salud permanecía con pronóstico reservado. Las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el violento accidente.

Durante las diligencias realizadas en el lugar, las autoridades también encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas dentro del automóvil. Este hallazgo será considerado dentro de las investigaciones, aunque todavía no se ha determinado si alguno de los ocupantes se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

🔴🔵 Miraflores: cuatro heridos en accidente de tránsito por piques ilegales.



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Otros casos de piques ilegales

El pasado 14 de noviembre del 2025, agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo sorpresa frente a la playa Agua Dulce en Chorrillos, donde intervinieron a más de 200 motociclistas cuando se disponían a iniciar piques ilegales en plena Costa Verde.

En conversación con Exitosa, el general Manuel Lozada, director de Investigación Criminal de la PNP, la mayoría de conductores se encontraban acompañados de una mujer, lo que infringe las recientes medidas del estado de emergencia en Lima y Callao, que prohíbe la circulación de dos personas en un vehículo menor.

"Tenemos más de 250 motociclistas intervenidos, todos en compañía de una fémina, que están al volante de las motocicletas. Estos jóvenes son los que hacen los piques, los que van en manada interrumpiendo la normal circulación de nuestros vehículos por las diversas arterias de la capital", detalló.

Las cámaras de seguridad instaladas en la vía serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y determinar si el automóvil efectivamente participaba en piques ilegales antes del impacto. Cabe señalar que, en lo que va de 2026, se han registrado 410 accidentes de tránsito producto de la imprudencia de peatones y conductores.