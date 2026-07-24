Emergencia en Los Olivos: Incendio de grandes proporciones consume fábrica de cosméticos

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se registra este viernes, 24 de julio, en las inmediaciones de una fábrica de cosméticos. La emergencia ha sido calificada como código 4 y numerosas unidades de bomberos trabajan para mitigar las llamas de fuego.

Incendio de grandes proporciones en fábrica de cosméticos

De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CBGVP) este dantesco incendio se viene suscitando desde las 2:50 a.m. de hoy. Un equipo de Exitosa constató que ocurre en el interior de la empresa de productos de belleza llamada Yobel, antes Yanbal.

Precisamente se habría iniciado en el almacén en el que se elaboran los productos que contienen por ejemplo ácido sulfúrico y ácido clorhídrico lo que ha ocasionado que el fuego se extienda a lo largo de los 1200 m² que abarca el lugar de los hechos.

Hasta la zona de emergencia han acudido al más de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar el voraz incendio, según información proporcionada en la web de la institución. Por su parte, personal de Serenazgo de Los Olivos y efectivos de la Policía Nacional del Perú han acordonado las inmediaciones para facilitar las labores de los hombres de rojo.

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