Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026: Estos son los países que desfilarán este 29 de julio

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar volverá a reunir a miles de espectadores en la avenida Brasil para cerrar las celebraciones por Fiestas Patrias. En total, seis delegaciones extranjeras estarán presentes el miércoles 29 de julio en la avenida Brasil, en donde se realiza el emocionante desfile desde el año 1960.

En esta edición, las delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá desfilarán como muestra de cooperación y fraternidad con el Perú.

Cada representación estará integrada por alumnos o miembros de prestigiosas escuelas de formación militar de sus respectivos países, quienes desfilarán portando sus símbolos nacionales y rindiendo honores a la nación peruana.

Delegaciones internacionales que participarán

Chile estará representado por la Escuela Naval "Arturo Prat", una de las instituciones militares más antiguas y reconocidas del país vecino.

Colombia, por su parte, enviará a la Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova", considerada el principal centro de formación de oficiales del Ejército colombiano.

Ecuador participará con una delegación que llevará su pabellón nacional como símbolo de respeto y de los históricos vínculos entre ambas naciones.

España estará representada por alumnos de la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio, mientras que Italia acudirá con cadetes de su Academia Aeronáutica.

Panamá también integrará el grupo de países invitados que marcharán durante la ceremonia oficial. La presencia de estas delegaciones busca fortalecer la cooperación internacional entre las fuerzas armadas y reafirmar los lazos diplomáticos construidos durante décadas.

Un desfile cargado de tradición

La Gran Parada Militar es una de las ceremonias más representativas de las Fiestas Patrias y desde hace varias décadas se realiza en la avenida Brasil. Cada año congrega a miles de ciudadanos que acuden para presenciar el paso de las diferentes unidades militares, policiales y de las instituciones invitadas.

Durante el recorrido desfilan agrupamientos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, además de bandas de música y diversas unidades especializadas. En esta edición también se espera la asistencia de las principales autoridades del Estado y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La participación de seis delegaciones extranjeras convierte a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 en una celebración con un marcado carácter internacional. Además de rendir homenaje a la independencia del Perú, el desfile simboliza la amistad y cooperación entre naciones, consolidándose como uno de los actos más esperados y representativos de las Fiestas Patrias.