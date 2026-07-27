Tiroteo en festival gastronómico deja 3 muertos y 4 heridos: Adolescente sospechoso fue detenido

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tiroteo en Seattle interrumpió el domingo la celebración del festival Bite of Seattle, cerca del Space Needle. El ataque dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas, entre ellas un menor de dos años. La policía detuvo a un adolescente de 15 años y continúa buscando a otro sospechoso.

Tiroteo ocurrió durante festival gastronómico

El hecho ocurrió alrededor de las 6 p.m. del último domingo, cuando cientos de personas se encontraban en el Bite of Seattle, uno de los principales eventos gastronómicos de la ciudad. Según las autoridades, dos personas habrían intercambiado disparos en las inmediaciones del Seattle Center Armory, provocando la intervención policial.

La policía de Seattle informó que siete personas fueron alcanzadas por disparos durante el incidente. Tres de ellas murieron, un hombre de 19 años, otro de 44 y una mujer de 56. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la mujer murió después en un centro médico.

Gunshots rang out yesterday at the Bite of Seattle food festival at Seattle Center, and what should've been a night of good food and music turned into a nightmare. Seven people shot.



Three dead - a 19-year-old man, a 44-year-old man, and a 56-year-old woman. A 2-year-old boy... pic.twitter.com/vUSBRhm9GH — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) July 27, 2026

Las otras cuatro personas afectadas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención. Entre los heridos se encuentra un niño de dos años, mientras que las demás víctimas son adultos. Según la información difundida por las autoridades, los heridos permanecían estables después de ser atendidos por los servicios de emergencia.

Según Associated Press, el tiroteo se produjo mientras el festival reunía a numerosos visitantes en una zona cercana al Space Needle, uno de los lugares más reconocidos de Seattle. El incidente generó una respuesta inmediata de los equipos policiales y de emergencia que se encontraban en los alrededores.

Detienen a adolescente y buscan a segundo sospechoso

Luego del ataque, los agentes desplegados en el lugar iniciaron la búsqueda de los responsables. La policía consiguió detener a uno de los presuntos involucrados y confirmó posteriormente que se trataba de un adolescente de 15 años, quien quedó bajo custodia mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

BREAKING: Police have arrested one person and are searching for another after the Seattle festival shooting that killed 3. https://t.co/KrWKm115rZ — The Associated Press (@AP) July 27, 2026

Según Associated Press, los investigadores consideran que dos personas se dispararon entre sí durante el incidente. Uno de los sospechosos fue detenido por la Policía, mientras que el segundo logró escapar y continúa siendo buscado. Las autoridades trabajan para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y establecer las responsabilidades.

La policía de Seattle indicó que ya no existe una amenaza activa para el público después del tiroteo. Las autoridades mantienen las investigaciones para localizar al segundo sospechoso y conocer todos los detalles del hecho ocurrido durante el festival gastronómico.

El tiroteo en Seattle ocurrido durante el festival gastronómico dejó tres muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño de dos años. La Policía mantiene la búsqueda del segundo sospechoso, mientras el adolescente detenido permanecerá bajo custodia.