Mario Hart revela que sufre por sus hijos tras su separación con Korina Rivadeneira: "Es muy duro"

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart atraviesa una etapa complicada luego de su separación de Korina Rivadeneira, un proceso que, según contó, le ha generado un fuerte impacto emocional. Más allá de los cambios personales, el piloto reconoció que lo que más le cuesta afrontar es dejar de compartir con sus hijos como lo hacía anteriormente, ya que ha dejado de verlos todos los días y su rutina como padre cambió drásticamente.

Mario Hart sufre por sus hijos

Durante una entrevista con Shirley Arica, Hart habló de su nueva rutina y de cómo ha tenido que adaptarse a una dinámica familiar diferente. El exparticipante de 'Esto es guerra' explicó que ya no puede ver a sus pequeños todos los días, algo que representa uno de los mayores retos desde el fin de su relación.

En ese sentido, el piloto admitió que extraña especialmente los momentos cotidianos que tenía con sus hijos, como despertarse junto a ellos, ayudarlos a dormir y pasar tiempo en casa. Además, dejó entrever que su carácter afectuoso hace que esta distancia sea todavía más difícil, pues disfruta mucho demostrarles cariño y estar cerca de ellos.

"(Lo más duro es) acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos", confesó.

A pesar de este cambio, Hart intenta mantener una relación cercana con sus pequeños. Durante la conversación, explicó que es especialmente cariñoso con ellos y que suele expresar su afecto mediante abrazos, besos y momentos compartidos. Asimismo, diferenció esta faceta de la manera en que se comporta dentro de sus relaciones sentimentales.

"Con mis hijos, muchísimo. Con parejas, no. A mis hijos yo me los como a besos todo el tiempo. ¿Soy muy demostrativo? Sí, con ellos sí, me encanta", agregó.

Por otro lado, la separación también significó comenzar una nueva etapa lejos de la dinámica que mantenía junto a Korina Rivadeneira. Actualmente, el piloto vive en una nueva casa y ha tenido que acostumbrarse progresivamente a esta rutina. Sin embargo, sus declaraciones dejan claro que la ausencia cotidiana de sus hijos sigue siendo el aspecto que más le afecta.

Es así que, su separación de Korina Rivadeneira no solo significó un cambio sentimental para Mario Hart, sino también una transformación en su dinámica familiar. Sus declaraciones muestran que la distancia cotidiana de sus hijos es el aspecto que más le cuesta afrontar, evidenciando el fuerte vínculo afectivo que mantiene con ellos y el impacto emocional de esta nueva etapa.