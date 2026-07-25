Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK para consultar si eres miembro de mesa titular o suplente

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos peruanos puedan verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La consulta ya está disponible y solo requiere ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), permitiendo conocer de forma rápida si se deberá cumplir esta importante función durante la jornada electoral.

¿Cómo consultar si fuiste elegido miembro de mesa?

La selección de miembros de mesa se realizó el 24 de julio mediante sorteos públicos organizados en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), responsables de desarrollar los comicios en todo el país. En total, fueron elegidos 817 000 ciudadanos, quienes asumirán el rol de titulares o suplentes para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

Al realizar la consulta, cada ciudadano podrá conocer si integra una mesa de sufragio y cuál será su función. El sistema muestra los nombres de los tres miembros titulares, que ocuparán los cargos de presidente, secretario y tercer miembro, además de los seis suplentes asignados a cada mesa, conforme a la normativa vigente.

La ONPE recordó que el incremento del número de suplentes responde a la Ley N.° 32231 y busca asegurar la instalación puntual de todas las mesas de votación, evitando retrasos el día de las elecciones. Asimismo, precisó que quienes fueron miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 quedaron excluidos automáticamente del nuevo sorteo y no volverán a desempeñar esta responsabilidad. A continuación, los pasos para consultar si eres miembro de mesa.

Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Escribe el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Haz clic en "Consultar" y revisa si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente.

Enlace para saber si eres miembro de de mesa en las Elecciones Regionales y Distritales 2026

Por otro lado, la entidad también recordó que existen ciudadanos impedidos de ejercer esta función, entre ellos candidatos, personeros de organizaciones políticas, funcionarios de organismos electorales, autoridades políticas y miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de otras personas comprendidas en la Ley Orgánica de Elecciones.

De esta manera, La ONPE busca facilitar el acceso a la información electoral con esta plataforma digital, permitiendo que miles de ciudadanos conozcan con anticipación si fueron seleccionados como miembros de mesa. Revisar el resultado del sorteo será clave para organizarse y cumplir correctamente con esta responsabilidad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.