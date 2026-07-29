Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026: Estas son las instituciones que participarán de la ceremonia patriótica este 29 de julio

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las Fiestas Patrias, se llevará a cabo una nueva edición de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026 que conmemorará el 205° aniversario de independencia del Perú. Por tal motivo, en la siguiente nota conoce cuál es el horario, qué instituciones participan y cuáles son las calles que estarán cerradas.

¿Cuál es el horario de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026?

Esta importante actividad se desarrollará este miércoles 29 de julio a lo largo de la avenida Brasil cruzando los distritos de Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y el Cercado de Lima. Por ello es que se aplicará un plan de cierre y desvíos vehiculares en estos puntos de la ciudad.

Es necesario recordar que este acto se oficializó en 1939, durante el mandato del presidente Óscar R. Benavides, quien reubica el desfile al Campo de Marte, puesto que, desde el siglo XIX, la jornada se realizaba cada 28 de julio en la Plaza Mayor. Posteriormente, en 1961 en el gobierno del exmandatario Manuel Prado y Ugarteche se determinó el lugar en donde actualmente se realiza.

De acuerdo a lo programado, el evento castrense tiene previsto iniciar desde las 10:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:00 p.m., pero vale indicar que las restricciones de tránsito empezarán desde temprano porque la instalación de equipos de seguridad y la ubicación de delegaciones que participarán requieren de tiempo.

¿Qué instituciones participarán en esta actividad patriótica?

En esta edición de 2026, la ceremonia contará con la presencia de 11 agrupamientos, que estarán integrados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, delegaciones invitadas, veteranos de guerra y de pacificación nacional, en homenaje a los 205 años de vida independiente del país.

De igual manera, también participarán el agrupamiento Hipomóvil, el agrupamiento Motorizado, los bloques "La fuerza de ser peruanos" y "Expresiones Culturales". Por último, la muestra finalizará con el sobrevuelo del agrupamiento aéreo.

Estas son las calles que estarán cerradas

Según informó el Ministerio de Defensa (Mindef), la avenida Brasil quedará cerrada por completo ese día, al igual que varias calles cercanas a Jesús María, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Breña y el Cercado de Lima, entre ellas las que rodean el Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Además, se restringirá el paso de vehículos en las calles ubicadas dentro de un radio aproximado de 100 metros alrededor de esta zona de la capital en el que se llevará cabo la actividad por Fiestas Patrias.

Es así cómo se desarrollará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026, este miércoles, 29 de julio, por los 205 años de la independencia del Perú desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. y que contará con la participación de 11 agrupamientos de instituciones.