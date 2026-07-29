Gran Parada Militar 2026: Avenida Brasil fue cerrada y decenas pernoctan para asegurar buenos lugares

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hace algunas horas, la avenida Brasil, en Jesús María, ya fue cerrada en su totalidad para dar paso al Desfile Cívico Militar de este 29 de julio. Asimismo, desde la madrugada, decenas de personas permanecen en los alrededores con frazadas y colchones, a la espera de ocupar un buen lugar para disfrutar del esperado evento a donde asistirán las personalidades más importantes del país.

Ciudadanos se amanecen para ver el desfile

Las 40 cuadras de esta importante vía permanecen restringidas al tránsito vehicular, mientras un gran número de agentes de la Policía Nacional se encuentra desplegado para custodiar la zona durante la madrugada y garantizar el orden previo al inicio del desfile.

Uno de los puntos con mayor movimiento es la cuadra 17 de la avenida Brasil, donde se encuentra el estrado principal. Hasta este lugar llegará cerca de las 10 de la mañana la presidenta Keiko Fujimori, junto a las demás delegaciones, para apreciar el desfile cívico militar.

En los alrededores, numerosos ciudadanos ya forman largas colas para ingresar a las tribunas. Muchos llegaron desde la noche anterior y decidieron pasar la madrugada en plena avenida Brasil. Para ello, llevaron frazadas y colchones con el objetivo de asegurar un espacio privilegiado y tener una mejor vista del espectáculo.

Entre los asistentes también se encuentra una ciudadana que llegó desde Tarapoto hasta Lima especialmente para presenciar esta celebración. Sin embargo, la espera no ha estado libre de inconvenientes, pues otra asistente contó que tuvo un enfrentamiento con personas dedicadas a vender lugares y espacios. Según relató, estas personas intentaron desalojarlos, por lo que tuvieron que solicitar la intervención de agentes de la Policía Nacional. La situación refleja la alta demanda por conseguir un espacio cercano a las tribunas antes del inicio del desfile.

🔴🔵 Cientos de personas ya pernoctan en la avenida Brasil para asegurar un lugar en la Gran Parada Militar, mientras los accesos permanecen cerrados a pocas horas del desfile.



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Asimismo, en la cuadra 16 de la avenida Bolívar, en el cruce con la avenida Húsares de Junín, ya se habrían ocupado al menos dos cuadras. De acuerdo con información policial, vendedores de espacios vienen colocando sillas para el público, que se estarían ofreciendo aproximadamente a 10 soles.

Las autoridades han señalado que estos vendedores serán próximamente desalojados, mientras continúa el operativo de seguridad. Así, la avenida Brasil permanece completamente cerrada y lista para recibir a miles de personas que llegarán para presenciar el desfile cívico militar.

Es así que, la avenida Brasil ya se encuentra completamente cerrada por el desfile cívico militar, mientras la Policía Nacional mantiene un amplio operativo de seguridad. Decenas de ciudadanos permanecen desde la noche anterior con frazadas y colchones para asegurar un buen lugar. La presencia de vendedores de espacios también genera preocupación entre quienes esperan disfrutar del esperado evento.