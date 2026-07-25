Trágico accidente en carretera: Violento choque entre dos buses deja al menos 35 muertos y decenas de heridos

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Alrededor del mundo los accidentes de tránsito continúan cobrando más vidas generando tristeza y zozobra. Esta vez en plena carretera ocurrió un trágico accidente luego de que dos buses chocaran violentamemte dejando como saldo al menos 35 fallecidos y decenas de heridos.

Fatal accidente arrebata la vida de al menos 35 personas y deja varios fallecidos

La fatídica colisión ambos vehículos que trasladaban pasajeros en sus interiores se registró en la carretera que conecta Damasco con la provincia oriental de Deir al Zor, en Siria.

De acuerdo con el Ministerio de Salud sirio, este siniestro involucró un bus que transportaba a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interna y otro vehículo de pasajeros civiles. Porsu parte, la agencia estatal SANA señaló que el impacto se produjo en ese corredor vial, una de las principales rutas que conectan el centro y el este del país.

Ante este fuerte siniestro, equipos de emergencia y personal sanitario se apersonaron hasta el lugar para asistir a los sobrevivientes, mientras helicópteros militares participaron en las labores de evacuación de heridos hacia centros asistenciales.

Además, debido a la gravedad del impacto y las severas quemaduras reportadas entre las víctimas, la red hospitalaria y los bancos de sangre de las provincias de Homs y Damasco Rural se declararon en estado de alerta máxima.

En tanto, vale mencionar que hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente y señalaron que las circunstancias de la colisión permanecen bajo investigación. Sin embargo, se precisó que son al menos 35 personas las que han perdido la vida y otras 30 las que resultaron heridas.

عاجل | وزارة الصحة السورية: 35 وفاة و30 إصابة في حادث سير على طريق دمشق-دير الزور. pic.twitter.com/T7j85lEYUY — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) July 25, 2026

Presidente de Siria se manifiesta tras mortal accidente

Después del choque entre las unidades vehiculares se inició un incendio que consumió gran parte de las estructuras de los dos vehículos. Los equipos de la Defensa Civil Siria, conocidos como los Cascos Blancos, acudieron al lugar para sofocar el fuego, brindar primeros auxilios y extraer los cuerpos de las víctimas que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Publicación del presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, en su cuenta de 'X'

El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a las instituciones competentes movilizar todos los recursos necesarios para atender a los heridos y apoyar las labores de respuesta tras la tragedia.

Como vemos, un violento choque entre dos buses que desplazaban a pasajeros se registró en la carretera que conecta Damasco con la provincia oriental de Deir al Zor, en Siria. Producto de la colisión al menos 35 personas y decenas de heridos