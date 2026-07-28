Presidente de Paraguay exaltó la figura de Julio Velarde en el BCRP: "No hay banquero central que no lo conozca"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la ceremonia de transmisión de mando y las reuniones bilaterales en Lima, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ofreció declaraciones en las que expresó su apoyo a la gestión de Keiko Fujimori y, especialmente, exaltó la trayectoria de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Peña, quien también fue parte del directorio del Banco Central de su país, subrayó que la permanencia de Velarde constituye un ejemplo de estabilidad institucional en América Latina.

Julio Velarde, un economista internacional

El mandatario paraguayo recordó su experiencia en la conducción del Banco Central de Paraguay y, desde esa perspectiva, elogió la labor de Velarde como referente regional, asegurando que no hay profesional en el campo que no lo conozca.

"Siempre vi con sana envidia la estabilidad económica del Perú. Al Dr. Velarde lo conozco hace muchos años, creo que no hay nadie en un Banco Central que no conozca a Julio Velarde: es una institución dentro de otra institución. Creo que como lección aprendida es cómo el Perú ha mantenido y sostenido instituciones económicas sólidas que le ha permitido mantener la estabilidad económica", afirmó.

Peña destacó que la conducción técnica del BCRP ha permitido al Perú sostener un rumbo económico sólido incluso en momentos de crisis política. Para él, la figura de Velarde trasciende coyunturas y representa la continuidad de un modelo institucional que otros países de la región miran con admiración.

@latinanoticias El presidente de Paraguay, Santiago Peña, elogió la estabilidad económica del Perú y aseguró que no hay nadie que haya trabajado en un Banco Central que no conozca a Julio Velarde. ♬ original sound - Latina Noticias

En cuanto a la nueva presidenta, Keiko Fujimori, Peña aseguró que su llegada al poder abre una oportunidad para fortalecer la integración regional y enfrentar desafíos comunes como el crimen organizado, confirmando que su ministro del Interior ya inició reuniones con autoridades peruanas para coordinar estrategias conjuntas.

"Hoy el Perú tiene que abrazar a un nuevo gobierno que representa a todos los peruanos y que puedan trabajar todos con un único objetivo: mejorar la calidad de vida del pueblo, principalmente del pueblo más vulnerable. (...) El crimen organizado se combate con gobiernos organizados y naciones organizadas", señaló.

El presidente paraguayo también resaltó la importancia de proyectos de integración como el Corredor Bioceánico, que conectará Paraguay con los puertos del Pacífico y los mercados de la Alianza del Pacífico, subrayando que el Perú es un socio estratégico en este esfuerzo.

Las palabras de Santiago Peña no solo respaldan el inicio de la gestión de Keiko Fujimori, sino que colocan a Julio Velarde como símbolo de estabilidad económica en la región. Su reconocimiento cobra especial relevancia al provenir de un ex presidente de Banco Central, que entiende la importancia de sostener instituciones sólidas frente a la volatilidad política.