Tingo María: Izan la bandera más grande sobre el río Huallaga por Fiestas Patrias

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las celebraciones por Fiestas Patrias dejaron una imagen que llamó la atención de cientos de ciudadanos, luego de una iniciativa que convirtió a una bandera peruana en protagonista de un momento lleno de emoción y orgullo nacional a orillas del río Huallaga.

Un homenaje gigante

El homenaje patrio tuvo como protagonista a una bandera peruana de grandes dimensiones, que fue izada sobre las aguas del río Huallaga por un grupo de ciudadanos en la ciudad de Tingo María, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. La iniciativa formó parte de las actividades por Fiestas Patrias 2026 y se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la jornada.

La enorme bandera, con una extensión de 50 metros, fue desplegada sobre el histórico puente Corpac como parte de las actividades por el 205.° aniversario de la Independencia Nacional, tras una multitudinaria caravana que recordó el paso del Ejército Libertador por la región.

Durante la ceremonia, los asistentes acompañaron el acto con aplausos, entonaron el Himno Nacional y registraron el histórico momento con fotografías y videos que rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales.

@inforegion.pe 🇵🇪 La bandera más grande de la Amazonía peruana, de 42,5 metros de ancho por 10 metros de largo, volvió a recorrer las principales calles de Tingo María como parte de las celebraciones de Fiestas Patrias. 🏍️ La jornada comenzó en el centro poblado de Bella, en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, con una caravana de motociclistas vestidos de rojo y blanco. Desde allí, autoridades, instituciones y cientos de ciudadanos acompañaron el recorrido hasta la Plaza de Armas y luego llevaron la gigantesca bandera hacia el puente Corpac. 🌊 El momento central llegó cuando la enseña nacional fue desplegada sobre el río Huallaga, mientras embarcaciones avanzaban bajo el puente y los asistentes entonaban el Himno Nacional con la Bella Durmiente como escenario. La ceremonia consolidó esta tradición como una expresión de identidad y orgullo patriótico para Tingo María y la Amazonía. ✍🏽📸 Elías Ingaruca/ Inforegión 🔗 Lee el artículo completo en inforegion.pe ♬ La Cumbia - Junior Santorini

Una jornada patriota

De acuerdo con la información difundida durante la jornada, cientos de motociclistas, autoridades locales y pobladores se sumaron a la celebración por el aniversario patrio.

Como parte del homenaje, se realizó una representación simbólica de la proclamación de la Independencia del Perú y la bandera fue trasladada hasta el puente Corpac, donde finalmente fue izada en medio de la entonación del Himno Nacional.

El reconocimiento tuvo como objetivo rendir tributo a la historia del Perú y fortalecer el sentimiento de identidad nacional, además de poner en valor a Tingo María como uno de los principales destinos turísticos de la Amazonía peruana. La iniciativa también buscó resaltar la riqueza natural de la región, teniendo como escenario al emblemático río Huallaga.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan promover el civismo y fortalecer el vínculo de la población con los símbolos patrios, especialmente durante las celebraciones por el aniversario de la independencia. Asimismo, destacaron que el evento contribuye a impulsar el turismo y dar mayor visibilidad a los atractivos naturales y culturales de Huánuco.

El gigantesco pabellón nacional sobre el río Huallaga, Tingo María se convirtió en uno de los momentos más emotivos de las Fiestas Patrias 2026, dejando una postal y un gran recuerdo que refleja el orgullo, la unidad y el amor por el Perú.