Mauricio Arnillas, nuevo ministro de Vivienda, promete obras inmediatas en el sur: "Acabó la espera"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En sus primeras declaraciones como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas Gonzales envió un mensaje directo a la población del sur del Perú. El arquitecto arequipeño, recién juramentado en el gabinete de Keiko Fujimori, aseguró que "acabó la espera" y que los proyectos de agua potable, desagüe y vivienda social se ejecutarán con rapidez.

Su discurso buscó marcar un quiebre con el abandono histórico que, según dijo, han sufrido estas regiones, y al mismo tiempo responsabilizó a las autoridades locales por no ejecutar los recursos asignados.

Acercar el estado al sur

Arnillas subrayó que el sur será "excesivamente visitado" durante su gestión, con el objetivo de llevar soluciones inmediatas en servicios básicos y orden urbano de las regiones.

"Vamos a llevar las obras de agua potable, desagüe, vivienda social y orden que tanta falta les está haciendo. Y quiero decirle a esa población que se acabó la espera, ahora los proyectos van a salir rápido, y vamos a tratar de llevar lo más rápido posible las soluciones", declaró ante la prensa.

Consultado sobre si este mensaje respondía a un vacío en el discurso presidencial de Keiko Fujimori, el ministro negó que se tratara de una omisión. Explicó que la intención es acercarse a poblaciones que sienten un abandono prolongado y que, paradójicamente, han tenido gobiernos regionales y municipales de tendencias políticas distintas, sin lograr resultados concretos.

"No faltó nada, sino que es un mensaje porque el sur está abandonado hace mucho tiempo. Es una población que está renegando por eso, paradójicamente han tenido gobiernos regionales y municipales de ya sabemos qué tendencia, por lo que ahora nosotros vamos a llevar el Estado al sur", afirmó.

El ministro también cuestionó la falta de ejecución presupuestal en las regiones, señalando que buena parte del abandono se debe a que los gobiernos locales devuelven casi la mitad de los recursos asignados.

"[Esta situación] no es solo por el abandono, sino por el abandono de las obras también, porque del presupuesto que tienen los gobiernos regionales, devuelven casi la mitad, y no es algo de ahora, sino de hace décadas", puntualizó.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas brindó declaraciones para la prensa y se refirió a la zona sur del Perú, asegurando que con esta gestión se acabó el abandono. Señaló que llevarán obras de agua potable, desagüe,... pic.twitter.com/eHVbEBPQrT — Exitosa Noticias (@exitosape) July 29, 2026

Perfil y trayectoria del nuevo titular de Vivienda

Mauricio Arnillas, arquitecto formado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuenta con más de 30 años de experiencia en bioconstrucción y vivienda social.

Ha sido conferencista y autor de textos especializados en construcción con tierra, además de fundador de la organización Ecorígenes. En política, se vinculó a Fuerza Popular desde 2021, postuló a la alcaldía provincial de Arequipa en 2022 y fue candidato al Senado en 2026. Su perfil técnico y político lo posiciona como una figura clave para impulsar proyectos de infraestructura y saneamiento en regiones históricamente relegadas.

Su mensaje marca el inicio de una gestión que promete rapidez y cercanía en la ejecución de proyectos de vivienda y saneamiento. Con un perfil técnico y trayectoria política reciente, Arnillas se convierte en un actor central para atender las demandas de infraestructura en el sur del Perú.