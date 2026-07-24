SISMO de 4.0 sacudió Lima HOY, 24 de julio: Hora exacta y epicentro del temblor, según el IGP

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo de magnitud 4.0 que se registró en la mañana de este viernes 24 de julio. Por tal motivo, en la siguiente nota, te revelamos la hora exacta y el epicentro de este movimiento telúrico, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Lima hoy, 24 de junio: Detalles del temblor

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción.

En ese marco, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al IGP brinda un reporte detallado de los movimientos telúricos que se registren en territorio nacional.

Al revisar su página oficial en X, podemos verificar que al promediar las 7:55 a.m. de este viernes 24 de junio, un sismo de magnitud 4.0 se sintió en el país, precisamente a 117 km al SO de Huacho, Huaura en Lima.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0493

Fecha y Hora Local: 24/07/2026,07:55:01

Magnitud: 4.0

Profundidad: 29 km

Latitud: -11.66

Longitud: -78.52

Referencia: 117 km al SO de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/c11uz9SMPd — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 24, 2026

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI informó que el epicentro del movimiento telúrico ocurrido en Áncash de magnitud 4.0 fue el mar peruano.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 ocurrido a 117 km al SO de Huacho, Huaura- Lima. pic.twitter.com/MTLiFKOJAQ — COEN - INDECI (@COENPeru) July 24, 2026

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que este evento no genera tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

24-07-26 07:55:01

Magnitud: 4.0 Mw

Referencia: 117 km al SO de Huacho, Huaura - Lima

Profundidad: 29.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/U2yltWQQp2 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 24, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.