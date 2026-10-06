BTS en Lima: ATU dispondrá 80 buses para retorno de las armys al finalizar cada concierto

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispondrá de más de 80 buses de transporte público autorizado para facilitar el retorno de los asistentes a los tres conciertos de BTS en Lima. Las presentaciones se realizarán los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Habilitarán cuatro puntos de embarque

Al término de cada concierto, los asistentes podrán dirigirse a cuatro puntos de embarque ubicados en los alrededores del estadio. Estos espacios estarán identificados y contarán con personal encargado de orientar al público para facilitar un desplazamiento ordenado y seguro.

Buses llegarán a Lima Norte y Sur

La oferta de transporte incluirá rutas hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao. También estará disponible el Corredor Rojo, con recorridos hacia zonas como San Miguel, San Isidro y Ate.

Entre las rutas habilitadas figuran servicios hacia San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, además de diferentes sectores del Callao.

ATU recomienda planificar retorno

La ATU recomendó a los asistentes planificar su regreso con anticipación y utilizar únicamente unidades de transporte público autorizadas. Asimismo, pidió evitar abordar vehículos informales al finalizar las presentaciones.

La entidad informó que realizará un monitoreo del transporte público en los alrededores del Estadio San Marcos durante las tres fechas, con el objetivo de contribuir a un retorno seguro y ordenado de los asistentes.