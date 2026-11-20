20/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una confesión sobre su pasado sorprendió a sus seguidores. La recordada actriz de Al fondo hay sitio reveló que llegó a someterse a una dieta extrema para alcanzar los 48 kilos. Según explicó, durante una semana consumió únicamente piña y atún.

La actriz recordó la presión que vivió por su apariencia

La publicación incluyó una serie de fotografías de diferentes momentos de su juventud. En cada imagen, la intérprete explicó qué situaciones personales atravesaba, pese a que algunas instantáneas mostraban escenarios de felicidad, eventos y momentos de aparente tranquilidad.

La actriz también habló sobre las dificultades que enfrentó por su autoestima, la presión estética y su salud emocional. En su publicación explicó que muchas de las imágenes que compartía en redes sociales no mostraban las experiencias que vivía fuera de las cámaras.

"Ninguna foto que vemos allá afuera nos cuenta la historia completa. Detrás de cada una de estas imágenes había una realidad muy distinta: dietas extremas, miedo a mostrarme, baja autoestima, diagnósticos y la constante trampa de no sentirme 'suficiente'", señaló.

Entre los recuerdos que expuso, mencionó las inseguridades que tenía sobre su cuerpo y el temor que sentía al utilizar bikinis o mostrar el torso. También recordó las dificultades relacionadas con el diagnóstico de hipotiroidismo, así como los cambios que experimentó durante los ajustes de sus tratamientos médicos.

La dieta de piña y atún que siguió para pesar 48 kilos

Una de las fotografías que compartió mostraba una etapa en la que tenía una figura muy delgada. Al recordar ese momento, explicó que durante varias semanas persiguió los 48 kilos como el peso que consideraba ideal para su cuerpo.

"48 kg. El 'peso ideal' que durante semanas perseguí", señaló.

La actriz también contó que recurrió a una alimentación extremadamente restrictiva para alcanzar esa cifra. Durante una semana, consumió únicamente piña y atún, una práctica que terminó provocándole un sangrado en la boca.

"Una semana a base de piña y atún hasta que mi boca sangró (POR FAVOR, NO LO HAGAS)", sostuvo.

Actualmente, la actriz tiene 35 años y reside en España. Para cerrar la publicación, compartió una fotografía reciente en bikini, tomada en una playa, con la que mostró otra etapa de su vida y habló sobre el proceso personal que atravesó para mejorar su relación con su cuerpo.

La publicación reunió fotografías de distintas épocas y recuerdos vinculados con su autoestima, el hipotiroidismo y la presión por alcanzar los 48 kilos. La confesión sobre la dieta extrema de piña y atún fue uno de los episodios que decidió compartir con sus seguidores.