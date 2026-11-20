20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, fue consultado sobre las recientes donaciones que el gobierno de China le ha hecho al Perú, en materia de seguridad y para el fenómeno El Niño. Sobre ello, mostró cierta ambigüedad en si realmente será efectiva la entrega de dinero anunciada.

Escepticismo con las donaciones

Consultado por la prensa sobre este anuncio que la misma presidenta Keiko Fujimori hizo, el representante de la Casa Blanca en el país expresó sus dudas al respecto. Indicó que no ha habido ningún problema en que la mandataria viaje a Asia y sostenga una reunión con el líder chino Xi Jinping.

"Es parte del proceso internacional, los Estados Unidos está en China también, el presidente Trump está allá. Primero que nada, tenemos que ver si el cheque tiene fondos de lo que van a dar, todo el apoyo es bueno, me alegro que son parte del país y están aportando a la ayuda", sostuvo.

#EnVivo Bernie Navarro, embajador de EE.UU., sobre donación económica de China a Perú: Primero que nada, tenemos que ver si el cheque tiene fondos de lo que van a dar Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/eSbC6Xs20y — Canal N (@canalN_) November 20, 2026

Bernie Navarro remarcó que el respaldo de su país hacia al Perú ha sido superlativo y se animó a invitar a su embajada para dar una lista detallada. Entre los aportes remarcó el millón de dólares donado por el secretario Marco Rubio, así como 2.5 millones de su departamento de desastres naturales o un dron para efectos de El Niño

"El apoyo de nosotros ha sido aún mucho más caro. Un buque por casi dos semanas es un aporte bastante grande, también una lista de recursos que nosotros estamos dando para el país que suma mucho más. Una lista la podemos entregar en la embajada. Estamos haciendo una ayuda coordinada", mencionó.

Navarro confirma apoyo en captura de 'Jolin'

La captura de alias 'Jolin', cabecilla de la banda criminal 'La Nueva Jauría' tuvo participación de Estados Unidos, tal como señaló el diplomático, asegurando que fue parte íntegra en la operación. Indicó que el apoyo se hizo de forma coordinada con autoridades peruanas y ecuatorianas.

"Estados Unidos ha apoyado en esta operación, fuimos una parte íntegra de la operación, estamos muy contentos. Eso son parte de lo que está pasando diariamente aquí en el país, son los acuerdos del país entre Perú y los Estados Unidos", comentó.

Ante las donaciones que China le ha hecho al Perú para los efectos del fenómeno El Niño y la lucha contra la inseguridad, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, las cuestionó y puso en duda el fondo que tendrá ese "cheque".