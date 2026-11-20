20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este viernes 20 de diciembre, la región Junín fue epicentro de un fuerte movimiento telúrico. De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 6.7, a 30 kilómetros al noroeste de la región Junín.

Tal como ocurre en esta clase eventos, inmediatamente la Marina de Guerra del Perú inició su monitoreo en todo el litoral para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

DHN se pronuncia tras sismo en Junín

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento esta noche dar devolver un poco de tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos al litoral.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que el evento sísmico no reúne las condiciones para activar dicha medida de prevención.

Como se recuerda, el sismo reportado a las 7:09 p.m., tuvo una profundidad de 129 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 10.97 y -76.19 grados, teniendo una intensidad V. Frente a lo ocurrido, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, indicó que las zonas vulnerables "continúan siendo monitoreadas" para determinar lo ocurrencia de daños materiales o pérdidas humanas.

#ÚltimoSismoCercano INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 20-11-26 19:09:19 Magnitud: 6.7 Mw Referencia: 30 Km al NO de Junin, Junin Profundidad: 129.00 km Fuente: IGP https://t.co/JexG7p6LWp November 21, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

El INDECI recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

De esta manera, se descarta la ocurrencia de una alerta de tsunami en el litoral; no obstante, no hay que bajar la guardia ante la posibilidad de réplicas con el pasar de las horas.