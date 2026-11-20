20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima deberán considerar una interrupción del servicio el próximo viernes 27 de noviembre. La empresa concesionaria informó que las cinco estaciones actualmente operativas permanecerán cerradas durante ese día, debido a labores de mantenimiento general.

La medida abarcará toda la jornada regular de atención, por lo que no se trata de una restricción limitada a determinadas horas ni de un cierre parcial del recorrido habilitado.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

La suspensión comprenderá a las cinco estaciones operativas de la Línea 2 del Metro de Lima del primer servicio de tren subterráneo del país, según la información difundida por la concesionaria.

El cierre de aplicará desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche del viernes 27 de noviembre. Durante ese periodo, los pasajeron no podrán utilizar el servicio comercial en ninguna de la siguientes estaciones:

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

"Las cinco estaciones permanecerán cerradas ese día durante el horario regular del Servicio Comercial", precisó la empresa mediante un comunicado.

¿Cuándo volverá a funcionar?

La atención a los pasajeros se reanudará el sábado 28 de noviembre de 2026, en el mismo horario: de 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche. De acuerdo con lo anunciado en el comunicado, la interrupción comprenderá únicamente el viernes 27.

Mantenimiento general del sistema

La concesionaria atribuyó la suspensión a trabajos de mantenimiento general. La información publicada no detalla qué equipos serán intervenidos ni describe las tareas técnicas previstas durante el cierre.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio que ofrece a los pasajeros de este sistema de transporte.