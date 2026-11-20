20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín, registrado este viernes 20 de noviembre, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomiendan a la población tener a la mano el Combo de la Supervivencia, haciendo énfasis en que nuestro es altamente sísmico, debido a su ubicación en el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico".

A continuación, en la presente nota, te enseñamos a elaborar este importante equipo de prevención, el cual podría ser de gran ayuda en un eventual terremoto, emergencia natural o un nuevo sismo de mayor intensidad.

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el Indeci, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener previsiones básicas para que las familias afronten inmeditamente una emergencia.

En el caso de la mochila de emergencia , debe contener artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de presentarse el desastre. En ese sentido, lo recomendable es elaborar una mochila por cada dos personas, debiendo contar con los siguientes elementos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Mientras que, la caja de reserva debe llevar consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día del hecho suscitado y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Asimismo, está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Plan Familiar de Emergencia

Del mismo modo, el Indeci menciona que es muy importante que se implemente un Plan Familiar de Emergencias y que cada miembro del hogar tenga asignado su rol específico, basándose en las siguientes funciones:

Identificar los riesgos dentro y fuera de nuestra casa. Ubicar las zonas seguras internas y externas, las rutas de evacuación y los puntos de reunión. Elaborar nuestra mochila para emergencias y la caja de reserva. Asignar un rol a cada integrante de nuestra familia. Organizar y participar en simulacros.

Cabe precisar que, si estás en un edificio o zona comercial durante un sismo, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas, capaces de brindarte mayor seguridad durante el movimiento telúrico.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.