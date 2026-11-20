20/11/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

La actividad sísmica que se registra en el país recuerda la importancia de estar preparados ante una emergencia. Un plan familiar, rutas de evacuación despejadas y una mochila de emergencia lista pueden ayudar a reducir riesgos durante un temblor. Las medidas deben organizarse con anticipación para evitar confusiones y actuar con calma.

¿Cómo prepararse en casa antes de un sismo?

Según la Agencia Andina, una de las principales recomendaciones es elaborar un plan familiar de seguridad, que incluya responsabilidades para cada integrante del hogar. Se debe definir quién abrirá la puerta, quién ayudará a los niños o adultos mayores y quién estará a cargo de llevar la mochila de emergencia durante la evacuación.

También es importante identificar las rutas de salida y revisar que los pasillos permanezcan libres de obstáculos. Muebles, lámparas, espejos, adornos y objetos colocados en zonas altas pueden convertirse en peligros si caen durante el movimiento, por lo que se recomienda asegurarlos o reubicarlos.

La mochila de emergencia debe estar en un lugar accesible y conocido por todos. Entre los elementos necesarios figuran agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, medicamentos, abrigo y artículos básicos de primeros auxilios, para responder a las necesidades de la familia ante una eventual evacuación.

Familias deben prepararse

¿Qué hacer durante y después del movimiento sísmico?

Durante el sismo se debe mantener la calma y evitar correr, gritar o intentar salir mientras continúa el movimiento. Si una persona vive en pisos superiores, debe esperar a que termine para evacuar por las escaleras, sujetándose de las barandas y prestando atención a posibles réplicas.

Después del sismo, se debe comprobar si hay personas heridas y revisar las condiciones de la vivienda. Si se detectan daños en la estructura, es necesario evitar ingresar al inmueble. También se recomienda estar preparado ante nuevas réplicas, utilizar mensajes de texto para comunicarse y seguir las indicaciones de las autoridades.

Las familias que tienen mascotas también deben considerarlas dentro de su plan de emergencia. El especialista señaló que, si es posible evacuarlas sin poner en peligro a las personas, se debe hacer; sin embargo, la protección de la vida humana es prioritaria cuando los animales se esconden o dificultan una salida segura.

Ante un sismo, contar con medidas de prevención puede marcar la diferencia en el hogar. Preparar la mochila, organizar responsabilidades y reconocer las rutas de evacuación son acciones que permiten responder con mayor seguridad frente a un temblor en Lima o cualquier otra región del Perú.