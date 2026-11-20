20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio forestal de grandes proporciones se registró en el caserío El Pimental, ubicado en el distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali, dejando daños en la cobertura natural y en terrenos agrícolas de la zona.

Grandes pérdidas para agricultores

Aunque los apuntes preliminares hablaban de unas 20 hectáreas afectadas, incluidas cuatro de cacao, el Reporte Complementario N.° 16204 del COEN-INDECI actualiza el registro de daños a 40 hectáreas de cobertura natural y 100 hectáreas de cultivos afectados, sin daños a la vida ni a la salud de las personas.

El siniestro impactó sembríos de cítricos, árboles frutales, cacao y ají, dejando a familias agricultoras sin parte de su principal sustento económico. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Campo Verde, la entidad coordinó con la Agencia Agraria de Coronel Portillo la evaluación complementaria de daños y necesidades agrícolas.

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Un incendio forestal en el caserío Pimentel, distrito de Campo Verde, en Ucayali, afectó cerca de 20 hectáreas, cuatro de ellas de cultivos de cacao.



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Labores de control, calor y quemas en la zona

La emergencia se reportó inicialmente el 18 de noviembre y demandó extensas jornadas de trabajo para frenar el avance de las llamas sobre el terreno y la vegetación del caserío.

Brigadas municipales de Campo Verde, Coronel Portillo, Neshuya y Nuevo Requena, efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (compañías 104, 46 y 103) y pobladores locales participaron en las tareas de control y extinción en medio del temor de que este tipo de episodios se repita ante el incremento de las temperaturas.

Según explicó el director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ucayali en declaraciones recogidas por Canal N, muchos de estos focos se originan por quemas realizadas por personas que buscan ampliar sus chacras, combinadas con las altas temperaturas de la temporada.

Ubicación del siniestro.

Lograron extinguir el fuego tras casi tres días

De acuerdo con el reporte del COEN-INDECI, el incendio forestal quedó extinguido alrededor de las 18:00 horas de este vierne tras el esfuerzo conjunto de las brigadas locales y provinciales, los bomberos, el personal municipal y los vecinos de la zona, manteniéndose el seguimiento de la emergencia y la actualización de la evaluación de daños.

Esta emergencia expuso, una vez más, la vulnerabilidad de la cobertura natural y los cultivos locales frente al fuego, el calor y las prácticas de quema agrícola. Con el siniestro extinguido, el foco pasa ahora a la evaluación precisa de las pérdidas agrarias y a la prevención de nuevos episodios en la región.