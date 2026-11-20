20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes el Bayern Múnich no solo perdió dos puntos en casa frente al Colonia, sino también a su delantero estrella, Harry Kane. La entidad bávara confirmó que el ariete inglés sufrió una rotura del ligamento sindesmótico en su tobillo izquierdo, que lo tendrá alejado de las canchas por varios meses.

Se pierde parte de la temporada

A través de una publicación compartida en sus canales oficiales, el 'Rekordmeister' confirmó el alcance de la lesión que sufrió el goleador muniqués, reciente ganador del Balón de Oro. Indica que tras realizarle una prueba médica se conoció de la rotura de ligamentos que sufrió tras una acción durante el encuentro con 'las cabras'.

"Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmótico en su tobillo izquierdo durante el partido en casa de esta noche contra el 1. FC Köln. Esto fue confirmado por un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. El jugador de 33 años estará de baja durante los próximos meses. ¡Mejórate pronto, Harry!", reza el post.

Harry Kane sustained a syndesmosis ligament tear in his left ankle during this evening's home match against 1. FC Köln. This was confirmed by an examination carried out by FC Bayern's medical department. The 33 year-old will be sidelined for the next few months. Get well soon, Harry! ❤️ — FC Bayern (@FCBayernEN) November 20, 2026

De acuerdo con el director deportivo del cuadro germano Max Eberl, esta afectación lo dejará fuera de las canchas aproximadamente por tres meses. Eso quiere decir, que volvería a la actividad en la quincena de febrero del próximo año, lo que representa un problema para el entrenador Vincent Kompany.

Cabe precisar que esto no perjudicaría a la selección inglesa en la UEFA Nations League, debido a que los cuartos de final, sorteados este viernes, se disputarán en marzo del 2027. Los 'tres leones' se enfrentarán a Noruega, primero de visita el 27 de marzo y la vuelta tres días después.

¿Cómo se lesionó Harry Kane?

Transcurría el minuto 17 del partido entre los bávaros y el FC Köln cuando en un ataque, un remate bloqueado le llegó a 'Hurrykane', pero fue anticipado por el defensa Joël Schmied, quien además de evitar que anotara, contactó con el tobillo del delantero de 33 años.

Kane lució tendido en el gramado con gestos de dolor e imposibilitado de continuar. Debió ser reemplazado a los 20' por Tom Bischof y finalmente el conjunto muniqués terminó igualando el partido, quedando como líder en solitario, pero con la posibilidad de ser superado por el Borussia Dortmund.

El Bayern Múnich dio a conocer el alcance de la lesión que ha sufrido Harry Kane este viernes en un partido válido por la 1. Bundesliga. Tras ser sometido a un examen médico, se conoció que presenta una rotura del ligamento sindesmótico en su tobillo izquierdo, que lo dejará unos tres meses fuera de las canchas.