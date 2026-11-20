20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) realizó una importante incautación al dar con más de nueve mil pares de zapatillas procedentes de China, no declaradas y de marcas reconocidas y valorizadas en más de 2 millones de soles. Se pretendía que ingresen al mercado peruano por el terminal del Callao para ser comercializadas.

Declaración no coincidía con los productos

Conforme a la documentación presentada, su valor exacto era de S/ 2.25 millones y fueron declarados como escobillas e inodoros, con el objetivo de burlar el control aduanero. No obstante con el uso de escáneres de alta energía, oficiales de la Aduana Marítima del Callao detectaron anomalías en el interior del contenedor.

Al momento de abrir los conteiner los agentes aduaneros encontraron que en medio de las escobillas e inodoros se escondían miles de pares de zapatillas, dentro de cuatro cajas de carga.

🚨 ¡No eran escobillas, eran 👟👟! Gracias a la gestión de riesgos y el uso de escáneres de alta energía, oficiales de la Aduana Marítima del Callao detectaron 9000 pares de zapatillas no declaradas, valorizada en 2.25 millones de soles. https://t.co/9QIYX7AQfA — SUNAT (@SUNATOficial) November 18, 2026

El objetivo era que estos productos ingresen de forma irregular y sean colocados en diversos comercios del país. Gracias al trabajo de la Sunat, se impidió la venta de artículos con marcas reconocidas que iba a fomentar la piratería de calzado.

Otra incautación en abril

La última vez que Sunat reportó una incautación similar ocurrió en abril de este año, cuando halló más de cuatro mil pares de zapatillas por un valor que superaba el millón de dolares.Bajo el sistema de 'paquetería fantasma' se pretendía que estos productos provenientes del Asia ingresen al Perú.

El calzado se había remitido como envíos postales fraccionados, es decir, cada par estaba a nombre de una persona natural diferente, con la intención de desviar los controles aduaneros y evitar el pago de impuestos. La intención era su comercio ilegal, compitiendo de forma desleal con los negocios formales.

Se presumía que detrás de esta importación habría una organización delictiva que utilizaría la identidad de personas naturales sin su permiso. La evasión de impuestos por la incautación realizada superó los 180 mil dólares, además se dispuso que la mercancía sea entregada a entidades públicas o benéficas para que las haga llegar a poblaciones vulnerables y necesitada.

De esta manera, la Sunat incautó más de 9 mil pares de zapatillas con un valor que superaba los 2 millones de soles. Estos productos chinos estaban ocultos en un contenedor, escondidos entre escobillas e inodoros, tal como fue declarado y que pudo ser detectado a tiempo por oficiales de aduanas a través de un escaneo.