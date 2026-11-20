20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la captura de Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la organización criminal 'La Nueva Jauría', y su posterior entrega a las autoridades peruanas, el ministro del Interior, César Astudillo, precisó que la operación fue resultado de meses de labor de inteligencia coordinada desde Lima con apoyo de la Digimin, la Policía Internacional, la Policía ecuatoriana y Homeland Security de Estados Unidos.

Llevaba un mes en Ecuador

Según indicó el titular del sector, el detenido había sido ubicado en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas y arrestado en el sector de Tonsupa, luego de haber llegado a ese país cerca de un mes antes y permanecer fuera del radar de las autoridades peruanas, quienes lo recibieron este viernes en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Tumbes,

Al explicar las dificultades del rastreo y la movilidad constante del investigado, el ministro del Interior detalló cómo operaba para evadir a la justicia antes de ser localizado en el extranjero.

"Este seguimiento de inteligencia ha sido como cuatro meses, porque se movía mucho. Su último ingreso a Perú fue en el 2023 y de ahí se perdió, y no porque ingrese fortuitamente, sino porque sabemos que estos delincuentes alteran sus identidades. Él mismo está con cirugías pero finalmente fue encontrado."

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El ministro del Interior, César Astudillo, informó que la captura de alias "Jolín", cabecilla de 'La Nueva Jauría', fue resultado de cuatro meses de trabajo de inteligencia y coordinación entre Perú, Ecuador y Estados Unidos. El detenido será trasladado a Lima, donde... pic.twitter.com/LbOD1PhfJk — Canal N (@canalN_) November 20, 2026

Diligencias en la frontera, traslado a Lima y condena pendiente

De acuerdo con lo informado por Astudillo, la entrega en la frontera norte se cumplió bajo estrictas medidas de seguridad junto al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Gral. Fredy López Mendoza, antes de disponer su traslado aéreo hacia la capital para quedar a disposición de las instancias correspondientes. Sobre el procedimiento inmediato en Tumbes y el prontuario del detenido, el ministro puntualizó:

"Se está haciendo el registro de ley para trasladarlo a Lima. Lo llevaremos al aeropuerto para su entrega oficial a la Dirincri. Era el más buscado del Perú, tiene una sentencia de cadena perpetua por el secuestro y posterior asesinato del empresario Manuel Rodríguez. Había llegado a Ecuador hace apenas un mes."

El cabecilla de 31 años figuraba en el Programa de Recompensas con una oferta de S/ 300 000 por su alta peligrosidad y acumulaba una condena a cadena perpetua dictada en enero por el secuestro agravado de Manuel Rodríguez Cruzado, además de investigaciones vinculadas a extorsiones, sicariato, tráfico de terrenos y minería ilegal.

🔴🔵 ¡Ya está bajo custodia peruana! El cabecilla de la organización criminal "La Nueva Jauría", Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', fue entregado a las autoridades peruanas, tras ser capturado en Ecuador.



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Mientras el premier Luis Galarreta señaló que se evalúa su reclusión en la Base Naval del Callao, el ministro del Interior aclaró que la definición del penal corresponde al Ministerio de Justicia y al INPE.

Los alcances ofrecidos por Astudillo reflejan una operación de inteligencia transnacional que cerró cuatro meses de rastreo pese a los desplazamientos y alteraciones de identidad del cabecilla. Con su entrega en Tumbes y pronto traslado hacia Lima, el caso pasa ahora a las diligencias policiales y a la definición penitenciaria para hacer efectiva su condena.