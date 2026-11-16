16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calor empieza a sentir con mayor intensidad en Lima Metropolitana y este lunes la sensación térmica alcanzó picos que sofocaron a los limeños, sobre todo para el lado este de la ciudad. Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú (Senamhi) a través de sus redes sociales.

Por encima de los 30 °C

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, en los distritos de La Molina y Carabayllo la sensación térmica alcanzó hasta los 35 °C. Además, a las 2:00 de la tarde la temperatura del aire llegó a los 31.2 °C en el distrito de Lima Norte mencionado y en 30.8 °C en La Molina y Jesús María.

Este lunes que también significó la despedida del papa León XVI del Perú , tuvo el cielo de Lima despejado y con los rayos del sol golpeando con intensidad el suelo. El Senamhi informó que para la misa que ofició en la capital la temperatura del aire estuvo en 31 °C, con humedad al 64 % y vientos a 8.3 km/h en Surco.

☀️ #Ahora #Minam #Senamhi | En Lima, la sensación térmica alcanza hasta los 35 °C, principalmente en los distritos de La Molina y Carabayllo. 🌡 Asimismo, a las 14:00 horas, la temperatura del aire alcanzó los 32.8 °C en Carabayllo, 31.2 °C en La Molina y 30.8 °C en Jesús María. https://t.co/SB5cq0l1o1 — Senamhi (@Senamhiperu) November 16, 2026

Para aplacar el intenso calor se desplegaron 260 bomberos con camiones para ayudar a los asistentes y refrescarlos. Así quedó registrado en cámaras de cómo el público era rociado en varios momentos de la celebración eucarística.

Cabe recordar que además del calor algunos asistentes tuvieron otro problema con los equipos de sonido y audiovisuales. Algunos, ubicados en las zonas más alejadas del escenario, aseguraron que las pantallas no funcionarios y que la prédica no pudo ser escuchada, por lo que se retiraron del recinto.

Lluvias en el norte del país

Asimismo, el organismo dio a conocer que en el norte del Perú se espera la ocurrencias de lluvias en Piura, dentro de las provincias de Talara, Sullana, Paita, Piura, Ayabaca y Sechura. Además, recordó mantenerse informado en sus canales oficiales ante eventualidades relacionadas al fenómeno El Niño.

Muestra que conforme a su radar meteorológico, en las regiones de Tumbes y Piura habrá lluvias intensas antes del ocaso, precisando que en las provincias tumbesinas de Zarumilla y Contralmirante Villar las precipitaciones serán fuertes.

La sensación térmica de este lunes 16 de noviembre en Lima alcanzó los 35 °C, principalmente en los distritos de La Molina y Carabayllo, de acuerdo con la información ofrecida por el Senamhi. Indicó que la temperatura del aire llegó a os 31.2 °C en la jurisdicción de Lima Norte, mientras que para el del este fue de 30.8 °C, al igual que en Jesús María.