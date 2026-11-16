16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita apostólica del papa León XIV al Perú llegó a su fin este lunes en medio de muestras de fervor, emociones desbordadas y una masiva concentración de fieles en la Base Aérea Las Palmas.

Sin embargo, el entusiasmo popular dejó también una cara amarga y reprochable: miles de desperdicios acumulados y basura esparcida por todo el recinto y sus alrededores, imágenes ampliamente difundidas por diversos medios de comunicación como Latina que terminaron por encender la polémica en las redes sociales.

Controversia por falta de civismo y contenedores

Las postales de las explanadas cubiertas de plásticos, botellas descartables y envolturas tras la retirada de los devotos generaron una ola de críticas.

Numerosos usuarios que vieron las imágenes hicieron un llamado urgente a reflexionar sobre la evidente desconexión entre la práctica de la fe católica y la escasa educación cívica, cuestionando cómo grandes concentraciones religiosas suelen terminar en graves problemas de contaminación ambiental.

En medio del debate, un sector señaló que la situación se produjo por la aparente carencia de suficientes contenedores de basura en el perímetro de la base militar.

No obstante, esta postura fue contrapuestas por otros usuarios, quienes sostuvieron que la ausencia de tachos no justifica arrojar los desechos al suelo, recordando que una conducta cívica básica implica guardar los desperdicios en los bolsillos o mochilas hasta hallar un punto de acopio o retornar a casa.

Un incidente que reflejó el desborde: el denario que golpeó al Papa

El desorden y la falta de control que imperaron en algunos tramos de la jornada también se tradujeron en otros incidentes lamentables que marcaron negativamente el último día del santo padre en el país.

Según las imágenes, durante el recorrido del papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, un asistente a la misa arrojó un objeto (específicamente un denario) que impactó directamente en el rostro del papa León XIV, muy cerca de su ojo derecho.

Si bien el pontífice demostró una gran cintura diplomática y templanza al pasarse la mano por la zona afectada con un gesto de dolor contenido, restándole importancia para continuar saludando a la multitud, el hecho dejó mucho que desear respecto a la conducta de algunos sectores del público.

El episodio se sumó a las críticas sobre los excesos en el comportamiento de los fieles, evidenciando que el fervor desbordado, en ocasiones, derivó en una preocupante falta de prudencia y respeto hacia la propia seguridad del líder de la Iglesia Católica.

Las postales de suciedad tras la despedida de León XIV, sumadas a los desbordes imprudentes durante su trayecto, dejan un profundo sinsabor y una tarea pendiente para la ciudadanía: comprender que las grandes celebraciones requieren marchar de la mano del orden, el respeto cívico y el compromiso con el cuidado del medio ambiente.