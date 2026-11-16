16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, agradeció al papa León XIV por su visita al Perú y destacó que el sumo pontífice permitió mostrar internacionalmente la fe de los ciudadanos. El burgomaestre difundió su mensaje tras concluir las actividades del líder de la Iglesia católica en el país.

Renzo Reggiardo destaca la fe de los peruanos durante la visita papal

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el alcalde expresó su agradecimiento al sumo pontífice por los días que permaneció en territorio peruano. En su mensaje, resaltó las muestras de cariño, solidaridad y devoción que acompañaron las actividades programadas en distintas ciudades.

Una de las principales declaraciones de Reggiardo estuvo relacionada con la imagen que el Perú proyectó ante otros países durante la visita apostólica. El burgomaestre destacó el comportamiento de los ciudadanos y la participación de los fieles que acudieron a recibir al representante de la Iglesia católica.

Santo Padre @Pontifex_es agradezco su visita apostólica a nuestro país, su patria. Lima y todos sus vecinos, quedamos conmovidos por su amor, su solidaridad y el don humano. Mostró al mundo la fe de los peruanos. Derramó su bendición en Lima, Chiclayo, su tierra, Cajamarca, Cusco y Ucayali, para recordarnos que ningún rincón del Perú quedó fuera del abrazo de la Iglesia. Lima lo recibió con el corazón abierto. Hoy lo despide con el corazón más que agradecido. Gracias, papa León XIV. Nos devuelve la fe y la esperanza. #ViajeApostolico #AlmaMisionera #Peru #Lima — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) November 16, 2026

"Santo Padre, agradezco su visita apostólica a nuestro país, su patria. Lima y todos sus vecinos quedamos conmovidos por su amor, su solidaridad y el don humano. Mostró al mundo la fe de los peruanos", señaló.

Asimismo, el alcalde mencionó que la presencia de León XIV dejó muestras de afecto en diferentes regiones. Entre ellas nombró a Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Ucayali, ciudades que formaron parte del recorrido del pontífice durante su estadía en el país.

El alcalde también señaló que Lima recibió al papa con el corazón abierto y ahora lo despedía con gratitud. El mensaje fue difundido el lunes 16 de noviembre, luego de finalizar las actividades oficiales de la visita papal.

¿Qué ocurrió durante el encuentro de Renzo Reggiardo con León XIV?

El agradecimiento del alcalde también estuvo relacionado con el encuentro que sostuvo con el pontífice el 12 de noviembre, durante una ceremonia realizada en el Palacio Municipal de Lima. En aquella actividad, la autoridad edil participó en el recibimiento oficial organizado por la MML.

Durante la ceremonia, Reggiardo entregó al papa León XIV las llaves de la ciudad de Lima y una camiseta de la selección peruana de fútbol. Ambos presentes formaron parte del homenaje preparado por la autoridad municipal durante la visita del líder religioso.

El encuentro también permitió que el alcalde compartiera un momento con el pontífice, quien había llegado al Perú para cumplir una agenda de actividades religiosas y encuentros con representantes de distintos sectores. Su recorrido incluyó celebraciones y reuniones en varias regiones.

De esta manera, Renzo Reggiardo agradeció al papa León XIV por su visita al Perú y destacó la fe de los peruanos, así como las muestras de solidaridad y afecto que acompañaron su recorrido por Lima y otras regiones del país.