16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El intenso calor que se ha sentido este lunes en Lima coincidió con la misa que el papa León XIV ofreció en la Base Aérea Las Palmas, pero que no fui impedimento para que la asistencia sea masiva. Ante ello, los bomberos refrescaron a los fieles y uno en particular destacó al hacerlo al ritmo del Grupo 5, que cerró esta actividad.

Intenso calor en Lima

La previsión climática indicaba que la temperatura estaría en 28°, pero que podría aumentar con el pasar de las horas. Esto no desmotivó al público que desde el sábado formó largas filas para ingresar al aeródromo de la FAP y encontrar el mejor lugar para participar de la celebración eucarística.

Al término de la misa, el Grupo 5, emblemática orquesta de cumbia norteña, se encargó de cerrar el espectáculo con sus canciones y algunos cantos católicos que pusieron a bailar a los presentes. Ante el sol de mediodía, los bomberos con sus mangueras refrescaron a los presentes para aplacar el intenso calor.

Es así como uno de ellos, en el momento que resonaban los temas musicales, se contagió de la emoción y se puso a bailar encima de uno de los camiones de los bomberos. Con una sonrisa y ondeando las manos cumplía con su trabajo.

Para los fieles esto no pasó desapercibido y acompañaron al hombre de fuego en su improvisada actuación mientras la orquesta oriunda de Monsefú, Chiclayo, interpretaba una versión en cumbia del tema 'Alma misionera' un clásico católico que sirvió para despedir esta misa que congregó a más de un millón de personas.

Fiesta incompleta

La multitudinaria asistencia en la Base Aérea Las Palmas dejó una imagen lamentable al término de este evento por la gran cantidad de basura que dejaron varios de los asistentes. Desperdicios en el interior y los exteriores de este recinto fueron captados por medios como Latina.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que esto ocurrió debido a que aparentemente no se colocó el suficiente número de contenedores. No obstante, otros se manifestaron en contra y no justificaron la necesidad dejar deshechos en el suelo, sabiendo que podían ser guardados hasta encontrar un punto donde depositarlos.

Un bombero se encargó de ser el animador de los asistentes a la misa multitudinaria que ofició el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. Desde lo alto de un camión, mientras refrescaba a los fieles con su manguera y bailando al ritmo del grupo 5.