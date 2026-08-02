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Cantante peruana denuncia extorsión: delincuentes exigen S/50 mil para no atacar a su familia

La intérprete denunció ser víctima de extorsión luego de que delincuentes detonaran un explosivo frente a su vivienda en Sullana. Los responsables dejaron notas donde exigen el pago de S/50 mil.

La cantante fue víctima de extorsión.
La cantante fue víctima de extorsión. (Composición Exitosa)

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/08/2026

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La reconocida cantante volvió a ser víctima de la delincuencia luego de que desconocidos detonaran un explosivo frente a su vivienda en Sullana, Piura. El ataque estuvo acompañado de amenazas escritas donde los responsables exigen S/50 mil para evitar nuevos atentados contra ella y su familia. 

Ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

El atentado ocurrió cuando un sujeto llegó hasta el inmueble de la artista y dejó dos notas con amenazas. Minutos después, activó un explosivo frente a la vivienda, provocando daños materiales y generando preocupación entre los vecinos de la zona durante la madrugada. El ruido alertó a los vecinos, quienes salieron de sus casas tras escuchar la detonación.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad registraron los movimientos del presunto responsables antes y después de la detonación. Este material ya forma parte de las diligencias que realizan los agentes encargados de la investigación para identificar al autor del ataque y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Tras conocerse lo sucedido, Thamara Gómez acudió con la Policía Nacional del Perú para presentar la denuncia correspondiente y solicitar medidas que garanticen su seguridad y la de sus familiares. Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras recogen evidencias y revisan la información obtenida en la escena del atentado.

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La cantante ya había denunciado amenazas anteriormente

Este no sería el primer episodio de extorsión que enfrenta la cantante. En 2025 ya había revelado que había sido víctima de amenazas similares en varias oportunidades, situación que modificó su rutina diaria debido al temor generado por los constantes actos delictivos en su contra.

En aquella oportunidad, la artista explicó que las amenazas afectaron su tranquilidad y la de su entorno familiar. También señaló que la inseguridad la obligó a cambiar varios aspectos de su vida cotidiana para reducir el riesgo de sufrir nuevos ataques.

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La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad y de los manuscritos abandonados por los delincuentes. La policía busca identificar a los responsables y determinar si el atentado guarda relación con las amenazas denunciadas anteriormente por la cantante o con otros casos similares registrados en la región.

El caso de Thamara Gómez vuelve a poner en evidencia los delitos de extorsión que afectan a los ciudadanos y figuras públicas en distintas regiones del país. La detonación en el domicilio de la cantante, las amenazas por S/50 mil y las investigaciones en curso mantienen el caso bajo seguimiento de las autoridades mientras continúan las diligencias.

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