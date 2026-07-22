Arequipa: sujeto utilizó a un menor para robar S/3.500 y equipos de una barbería

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un robo ocurrido en una barbería de Mariano Melgar, Arequipa, quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a un sujeto acompañado de un menos mientras ingresaba al establecimiento en distintas ocasiones para sustraer dinero en efectivo y equipos utilizados para el trabajo del local.

Cámaras registraron dos ingresos al establecimiento

El sujeto habría utilizado al menor durante sus desplazamientos dentro del local. Las cámaras de seguridad permitieron registrar la forma en que ambos ingresaron al establecimiento y observaron los movimientos realizados antes de que se reportara la desaparición de los bienes.

El caso habría ocurrido durante 2 días consecutivos, según la información difundida por medios locales. En las grabaciones se observa que el hombre volvió al establecimiento en otra oportunidad, mientras el menor permanecía junto a él durante parte de los desplazamientos registrados por las cámaras de seguridad.

El robo ocurrió en una barbería ubicada en el distrito de Mariano Melgar y habría generado pérdidas superiores a S/3.500 en efectivo, además de equipos utilizados para realizar los servicios del negocio. La información fue difundida junto con imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Pérdidas incluyen dinero y equipos de barbería

Además del dinero sustraído, los responsables se llevaron máquinas y otros equipos de barbería valorizados aproximadamente en S/1.000. Estos objetos formaban parte de las herramientas empleadas diariamente para atender a los clientes del establecimiento.

Las imágenes de seguridad se convirtieron en uno de los principales elementos difundidos sobre el caso, debido a que muestran los desplazamientos realizados dentro del negocio. El material también permitió conocer que el presunto responsable no habría actuado solo, pues aparece acompañado por un menor durante el ingreso al establecimiento.

La información disponible hasta el momento señala que el caso ocurrió en Mariano Melgar, Arequipa, y que las cámaras registraron los hechos. Las publicaciones consultadas no permiten confirmar una captura ni una identificación oficial del presunto responsable, por lo que esos datos no pueden darse como hechos confirmados.

El caso ha sido difundido a partir de las imágenes de seguridad y de las publicaciones de medios locales. La denuncia está relacionada con la sustracción del dinero en efectivo, además de los equipos de barbería valorizados en cerca de S/1.000, mientras continúa la difusión del material registrado.

La barbería afectada sufrió pérdidas económicas por el robo ocurrido en Mariano Melgar. Las cámaras de seguridad registraron al sujeto acompañado de un menor y los medios locales reportaron la sustracción de dinero y herramientas de trabajo. No existen, en las fuentes revisadas, datos confirmados sobre detenidos.