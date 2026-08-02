Sedapal descarta falla en alcantarillado tras aniegos por lluvias en Villa el Salvador y Villa María del Triunfo

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del domingo 2 de agosto generaron aniegos en distintos puntos de Villa el Salvador y Villa María del Triunfo, donde vecinos reportaron calles inundadas, vehículos afectados y dificultades para trasladarse por la acumulación de agua.

Sedapal descarta rotura en red de alcantarillado tras aniegos

Ante los problemas dados por las precipitaciones, Sedapal descartó que los aniegos hayan sido causados por una rotura o falla en la red de alcantarillado. La empresa indicó que la acumulación de agua estuvo relacionada con las lluvias y el drenaje de aguas pluviales.

Según el comunicado difundido por Sedapal, la empresa realizó una evaluación de la situación y determinó que no existía una falla en su sistema de alcantarillado. Además, señaló que viene apoyando las labores de atención junto con las autoridades distritales.

"La evaluación realizada por Sedapal descartó que el aniego haya sido ocasionado por una rotura o falla en la red de alcantarillado", informó.

La empresa indicó que sus equipos fueron enviados a los sectores considerados más afectados para colaborar con la extracción del agua acumulada. Esta intervención busca reducir los efectos de los aniegos que se dieron en los distritos del sur.

#SedapalInforma| En relación con el aniego ocasionado por las intensas lluvias que afectaron a los distritos del sur de Lima, Sedapal informa lo siguiente: pic.twitter.com/EypcnvpLvd — SedapalOficial (@SedapalOficial) August 2, 2026

Equipos hidrojet fueron desplegados para atender emergencia

Asimismo, la empresa informó que se desplegaron más de 3 equipos hidrojet para realizar trabajos de succión del agua acumulada en los puntos críticos identificados. La compañía explicó que estas acciones forman parte del apoyo brindado durante la emergencia generada por las lluvias.

Los aniegos afectaron vías y viviendas de V.E.S. y V.M.T., mientras algunos vecinos utilizaron baldes y escobas para retirar el agua que ingresó a sus domicilios. También se reportaron complicaciones para el ingreso del Hospital de Emergencias del distrito sureño.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Una intensa lluvia se registra en Lima, generando pistas resbaladizas y reduciendo la visibilidad para conductores y peatones. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron manejar con mayor precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la... pic.twitter.com/G6q6eDXsfK — Exitosa Noticias (@exitosape) August 2, 2026

Según Sedapal, la atención se desarrolla en coordinación con las autoridades competentes para contribuir al manejo de las aguas pluviales y atender las zonas perjudicadas. La empresa señaló que continuará brindando apoyo dentro de sus funciones.

La entidad también reafirmó su compromiso de mantener la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao, mientas se realizan las acciones necesarias frente a situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos climáticos.

Los vecinos afectados señalaron que este tipo de acumulaciones de agua se presentan durante la temporada de lluvias y expresaron su preocupación por la capacidad de drenaje en algunas zonas. Sin embargo, Sedapal confirmó que el aniego no estuvo relacionado con una falla en la red de alcantarillado.