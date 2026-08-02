Minedu realiza el envío de 20 domos de aulas prefabricadas a Chupaca

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La respuesta del Gobierno ante la emergencia en la provincia de Chupaca continúa con el envío de los primeros 20 domos destinados a los colegios que se vieron perjudicados con el derrumbe tras los sismos ocurridos desd el pasado 18 de julio.

La instalación de estos módulos busca ofrecer protección y condiciones adecuadas de habitabilidad de los menores estudiantes afectados, mientras se desarrollan las acciones de reconstrucción en la zona.

Primeros módulos entregados

Estos 20 domos temporales fueron trasladados al centro poblado de Chupaca, en la región de Junín, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. Estas estructuras forman parte de una primera etapa de atención que contempla la entrega progresiva de más módulos para el desarrollo de las clases y recibir a más integrantes del alumnado.

Se tiene planificado alcanzar un total de 83 domos a distintos puntos de Chupaca que presenten instituciones educativas que no se encuentren en condiciones óptimas. Además, sus características permten enfrentar las altas y bajas temperaturas de la zona andina y brindar un ambiente seguro mientras que esperar soluciones definitivas.

📍 El ministro de Educación, José Antonio Chang, supervisó el traslado de 20 aulas domo y mobiliario educativo hacia el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca (Junín), para atender a las instituciones educativas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado el... pic.twitter.com/91XdaZpofP — Ministerio de Educación (@MineduPeru) August 1, 2026

Respuesta tras emergencia

El despliegue, por parte del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), compone del plan multisectorial impulsado por el Ejecutivo luego del sismo de magnitud de 5.1 que afectó diversos sectores de Chupaca y otras localidades cercanas.

Las autoridades declararon en emergencia numerosos distritos de Junín con el objetivo de agilizar la entrega de ayuda, movilizar recursos y acelerar las labores de recuperación.

El personal encargado tiene como tarea determinar la cantidad exacta de colegio dañados por los sismos y, a partir de ello, subsanar con el 100% de los daños.

Cuatro camiones con la carga se trasladaron de Lima hacia Chupaca (Junín)

Reconstrucción progresiva

Se informó que la entrega de estos primeros domos representa solo una parte de la intervención prevista para Chupaca. Mientras se continúa coordinando acciones para ampliar la ayuda y garantizar que más estudiantes puedan acceder a espacios temporales.

El objetivo principal es asegurar la continuidad de los servicios básicos para que puedan dictarles clases y no interrumpa su proceso de aprendizaje, mientras evaluaciones para determinar medidas de reconstrucción definitiva en las zonas golpeadas por el movimiento sísmico.