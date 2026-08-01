Samahara Lobatón deja en shock al hablar sin filtros del sueldo que recibió en 'La Granja VIP'

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a dar que hablar tras contar detalles de su situación económica y del sueldo que recibió durante su participación en La Granja VIP. En entrevista con Magaly Medina, la influencer reveló que debe asumir numerosos gastos familiares y que, por esa razón, no puede dejar de trabajar.

Samahara Lobatón sobre sus gastos

Todo ocurrió durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, donde Samahara Lobatón se mostró bastante abierta al conversar sobre su vida personal, sus responsabilidades económicas y la manera en que organiza su hogar.

La influencer contó que ella sola mantiene a sus hijos, paga el departamento y a las dos nanas que le cuidan a los pequeños mientras sale a trabajar. Pese al billetón que se le va mes a mes, dice que anda muy agradecida por poder salir adelante.

"No me puedo quejar, Dios está conmigo pese a todo", expresó Samahara al referirse a su panorama financiero.

Durante la entrevista, también destacó la importancia del apoyo que recibe en casa. Según explicó, mantiene una relación cercana y coordinada con las trabajadoras que cuidan a sus hijos y se encargan de organizar algunas necesidades del hogar.

"Yo me llevo súper bien con mis nanas... ellas cuidan y yo deposito, sin ellas no podría hacer lo que hago", afirmó.

Además, relató que existe una planificación constante para realizar las compras y atender los pendientes familiares. "Mi nana me decía: acá te tengo tu lista y de todo lo que vas a comprar", contó.

¿Cuánto ganó en 'La Granja VIP'?

Luego de conocer todos los gastos que asume Samahara Lobatón, Magaly Medina no pudo evitar realizarle una pregunta directa: " ¿Los realities pagan bien? ".

La influencer respondió inicialmente que sí. Sin embargo, cuando la conductora le preguntó específicamente por el sueldo que recibió en La Granja VIP, Samahara prefirió ser más cuidadosa con sus palabras. "Sí, pero el de 'La Granja' no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa ", confesó.

Aunque no mencionó una cantidad exacta, su respuesta causó sorpresa debido a que muchas personas suelen relacionar la participación en realities con contratos y salarios elevados.

En este caso, Samahara dejó claro que la remuneración no habría cumplido con todas las expectativas que podían tenerse alrededor del programa.

Samahara Lobatón y su próximo reality

Luego, Magaly Medina le preguntó si el nuevo programa en el que participará tendría una mejor compensación económica. "¿Pero ahora al que te vas, pagan bien?", consultó la periodista. Esta vez, Samahara respondió: "Maravilloso".

La influencer explicó que el nuevo reality se llamará Prisión del destino, será transmitido por streaming y se grabará en Miami. También aseguró que no realizó un casting, sino que fue invitada después de que la producción la viera participando en La Granja VIP.

Cuando Magaly le consultó si intentaría permanecer más tiempo en la competencia para ganar más dinero, Samahara fue clara: "Sí, obvio, yo soy el soporte de mi casa".

Así, Samahara Lobatón confirmó que el sueldo recibido en La Granja VIP no fue tan alto como el público podía imaginar. Sin revelar cifras, la influencer aseguró que "no fue gran cosa" y explicó que continuará participando en nuevos proyectos para cubrir sus gastos.