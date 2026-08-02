Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones tras el ingreso de una persona a la vía férrea en SJL

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima informó el cierre temporal de las estaciones Santa Rosa y Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, luego de que una persona ingresara a la vía férrea. La medida obligó a modificar la operación habitual del servicio y afectó el recorrido en el extremo norte de la ruta.

Servicio funciona de manera parcial

La empresa comunicó que, mientras permanezca la restricción, los trenes solo operan entre las estaciones Villa El Salvador y San Martín, tanto en dirección sur como hacia el norte. Como consecuencia, las estaciones Santa Rosa y Bayóvar permanecen temporalmente fuera de servicio para los pasajeros.

"Les informamos que, debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea, se ha dispuesto el cierre temporal de las estaciones Santa Rosa y Bayóvar", indica el comunicado.

Asimismo, también informó que ofrecerá una nueva actualización sobre la situación a las 5:00 p.m. mediante sus redes sociales. Mientras tanto, recomendó a los usuarios usar otros medios de transporte y seguir las indicaciones del personaje ubicado en las estaciones habilitadas durante la emergencia.

Mediante el periodo de cierre, el sistema se dará de la siguiente forma:

Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación San Martín

Desde la estación San Martín hasta la estación Villa El Salvador

Comunicado emitido por la Línea 1 del Metro de Lima.

Recomendaciones para los pasajeros

El comunicado oficial señala que la suspensión del servicio responde al protocolo aplicado cuando ocurre un ingreso no autorizado a la infraestructura ferroviaria. Mediante este proceso, la empresa prioriza la seguridad de los pasajeros y del personal operativo antes de restablecer completamente el servicio en el tramo afectado.

Además, la concesionaria pidió comprensión a los usuarios mientras continúan las acciones correspondientes. El cierre se mantiene únicamente en las estaciones Santa Rosa y Bayóvar, mientras el resto del recorrido funciona entre Villa el Salvador y San Martín, permitiendo el servicio en el tramo afectado.

Los pasajeros que tenían previsto abordar o descender en las estaciones afectadas deberán utilizar rutas alternativas hasta que las empresa anuncie el restablecimiento total del servicio. La Línea 1 del Metro de Lima reiteró que toda información oficial será difundida mediante sus canales institucionales durante el desarrollo del incidente.

La Linea 1 anunció el cierre de las estaciones Santa Rosa y Bayóvar tras el ingreso de una persona a la vía férrea mantienen restringida la operación en San Juan de Lurigancho, mientras la empresa continúa con las medidas de seguridad y espera normalizar el servicio tras una nueva actualización.