La Libertad acelera trabajos en ríos y quebradas para reducir riesgos ante el fenómeno El Niño

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de reducir el impacto que podría generar un eventual fenómeno El Niño, el Gobierno Regional de La Libertad puso en marcha 72 intervenciones preventivas en diversos puntos del departamento.

Las labores comprenden la limpieza de ríos y quebradas, el retiro de sedimentos acumulados y el acondicionamiento de los cauces, buscando mejorar el flujo del agua y disminuir las probabilidades de inundaciones en sectores expuestos.

Sectores priorizados

Las acciones se concentran en las zonas identificadas con mayor nivel de vulnerabilidad. Según las autoridades, se han detectado 47 puntos críticos, de los cuales 46 corresponden al río Chicama, considerado uno de los afluentes con mayor riesgo ante lluvias intensas.

En total, los trabajos abarcan cerca de 42 kilómetros y se desarrollan de manera articulada con el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidades encargadas de reforzar las medidas de prevención frente a posibles emergencias.

Obras por parte del Gobierno regional para medidas de prevención

Protección de la población

Las intervenciones incluyen el despeje de material acumulado en los cauces, la rehabilitación de quebradas y el mejoramiento de la capacidad hidráulica de los ríos.

Con estas tareas se busca evitar que el incremento del caudal provoque desbordes que afecten viviendas, terrenos agrícolas, carreteras y otras infraestructuras esenciales. Asimismo, las autoridades señalaron que estos trabajos permitirán responder con mayor eficacia ante eventuales precipitaciones de gran intensidad.

Acciones permanentes

El gobierno regional precisó que estas obras forman parte de una estrategia integral de gestión del riesgo de desastres, la cual continuará desarrollándose en los próximos meses.

Además, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes en caso de registrarse eventos climáticos adversos.

Gobierno de La Libertad toma precauciones ante inminente paso de El Niño

Con la ejecución de estas obras preventivas, La Libertad busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a un posible fenómeno El Niño, reduciendo los riesgos para la población y resguardando la infraestructura en las zonas con mayor exposición a inundaciones y desbordes.