Dos helicópteros en pleno vuelo chocaron mientras combatían un incendio en Grecia

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente aéreo generó conmoción este domingo en Grecia, luego de que dos helicópteros que participaban en las labores para controlar los incendios forestales chocaran en pleno vuelo. El hecho ocurrió en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, en la región de Ática.

Momento del impacto

El choque de los helicópteros quedó registrado en videos difundidos por medios locales e internacionales, donde se observa el momento en que ambas aeronaves colisionan mientras realizaban labores contra los incendios forestales.

Los aparatos, pertenecientes al cuerpo de bomberos y del modelo Bell, volaban a baja altura cuando ocurrió el accidente en medio de las operaciones para controlar el avance del fuego. Las condiciones climáticas habrían dificultado la maniobrabilidad de las aeronaves.

En la zona se registraban fuertes ráfagas de viento que complicaban las labores de extinción y podrían haber influido en las dificultades que enfrentaron los helicópteros durante el vuelo. Cada aeronave llevaba una tripulación integrada por dos personas, entre pilotos y coordinadores.

El accidente dejó varias víctimas mortales tras la colisión y caída de los helicópteros. Las autoridades continúan recopilando información para confirmar oficialmente los detalles del hecho.

El accidente ocurrió mientras la región de Ática enfrenta incendios forestales de gran magnitud que han provocado daños en zonas naturales, áreas agrícolas y viviendas, además de obligar a numerosas evacuaciones en los últimos días.

#Mundo | Dos helicópteros chocaron cuando combatían un incendio en Grecia.



Medios locales reportan que los dos ocupantes de un helicóptero fallecieron mientras que los dos pilotos del otro helicóptero resultaron con heridas leves.



Vía @EddyMosquera0https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/a8yeBWYC60 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 2, 2026

Crisis de incendios en Europa

La situación en Grecia recordó el devastador incendio de Mati, ocurrido en 2018, una de las peores tragedias forestales del continente, que dejó 104 personas fallecidas. El antecedente volvió a generar preocupación ante la magnitud de los actuales incendios.

Mientras Grecia enfrentaba una emergencia por los incendios forestales, otros países europeos también lidiaban con graves focos activos. En Francia, un gran incendio permanecía bajo control parcial, aunque continuaba afectando una amplia zona y mantenía a miles de bomberos desplegados.

En España, aunque los principales incendios habían reducido su avance, las consecuencias seguían siendo importantes. Entre ambos países, cientos de miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas o zonas turísticas debido al riesgo provocado por el fuego.

Europa atraviesa una creciente preocupación por el aumento de los incendios forestales, en un contexto marcado por el incremento de las temperaturas. En los últimos años, estos eventos han causado importantes pérdidas ambientales y humanas en distintas regiones del continente.

El choque de dos helicópteros durante las labores para controlar un incendio en Grecia evidenció las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia ante estas situaciones. De momento continúan investigando las causas del accidente.