Rogers Valencia, titular del Mincetur, llegó a la zona del accidente aéreo en Nasca

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El funcionario Rogers Valencia se trasladó al lugar donde se produjo el siniestro aéreo en Nasca, el cual cobró la vida de 13 personas. Asimismo, señaló que el recorrido realizado por la aeronave viene siendo analizado y que se evaluará la posibilidad de suspender las operaciones en el Aeropuerto de Pisco.

Coordinan apoyo consular internacional

Rogers Valencia informó que se reunió con representantes de dos de las tres nacionalidades extranjeras de las víctimas, quienes viajarán a Ica para formalizar los decesos. Además, coordinó con los familiares del equipo peruano que iba a bordo de la avioneta.

"Hemos estado con el cónsul de Italia y Alemania que se encuentran en Nazca. Hemos expresado nuestras condolencias a las familias, a los de nuestros compatriotas, piloto y copiloto", afirmó.

Análisis técnico continúa

Rogers Valencia señaló que las investigaciones permitirán obtener resultados preliminares e información más detallada sobre el estado de los restos de la aeronave para determinar las causas del accidente.

Además, precisó que el fabricante participará en el análisis técnico del avión, mientras que las autoridades peruanas centrarán sus indagaciones en la empresa operadora aérea.

"Habrán resultados inmediatos, como también los habrá del proceso mismo de como han quedado los restos. Para conocer a profundidad el motivo. Al fabricante le interesa los aviones y a nosotros, la operadora aérea", señaló

Accidente fatal de avioneta que sobrevolaba las líneas de Nasca cobró la vida de 13 personas

Investigación determinará responsabilidades

El titular concluyó precisando que la empresa operadora de la avioneta cuenta con autorización legal para funcionar. No obstante, aclaró que no tiene facultades para suspender sus operaciones y aseguró que las investigaciones se agilizarán para esclarecer lo ocurrido.

"Es una empresa legal, y mientras no haya un informe de la dirección de aeronáutica no puedo decir que siga operando. Es dificil precisar una fecha de los resultados. Está en investigación, y acabamos de conversar con el encargado que nos ha indicado que se harán todos los esfuerzos", sostuvo.

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, se aproximó a la localidad donde se provocó el accidente aéreo de una avioneta que sobrevolaba las líneas de Nasca donde fallecieron 13 pasajeros de nacionalidades extranjeras y la delegación que manejaba la aeronave, que son peruanos. Confirmó comunicación con los familiares de las victimas y que comenzarán con las investigaciones.