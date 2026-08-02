Empresa Aerodiana emite comunicado tras accidente aéreo en Nasca que dejó 13 fallecidos

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El accidente de una aeronave turística en Nasca, que dejó 13 personas fallecidas, ha generado conmoción y reavivado las investigaciones sobre las circunstancias del siniestro. Tras lo ocurrido, la empresa de la aeronave emitió un pronunciamiento para expresar sus condolencias.

Primer pronunciamiento oficial

La empresa Aerodiana se pronunció tras el accidente registrado en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (Ica), donde una de sus aeronaves que realizaba un vuelo turístico se precipitó y dejó 13 personas fallecidas.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que viene colaborando con las autoridades encargadas de esclarecer las causas del accidente.

"Expresamos nuestro más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido el día de hoy durante una operación de sobrevuelo turístico en la zona de las Líneas de Nasca", indicó Aerodiana

Asimismo, la compañía expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de las víctimas, y aseguró que brindará el apoyo necesario frente a esta tragedia.

Compromiso con las investigaciones

En su comunicado, informó que puso a disposición de las autoridades toda la información necesaria desde que ocurrió el accidente. La empresa indicó que continuará colaborando durante las diligencias para esclarecer las causas del siniestro.

Asimismo, la compañía recordó que cuenta con 18 años de operaciones en el sector turístico y aseguró que, durante ese tiempo, ha mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones.

Finalmente, Aerodiana afirmó que el accidente los ha afectado profundamente y reiteró su disposición de brindar el apoyo que sea requerido por las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Operaciones bajo evaluación

Aerodiana informó que analizará la programación de sus vuelos turísticos en función de las disposiciones que adopten las autoridades. La empresa precisó que sus operaciones estarán sujetas a las medidas que se establezcan mientras avanzan las investigaciones.

El accidente ocurrió cuando la aeronave realizaba un recorrido turístico sobre las Líneas de Nasca. De acuerdo con los reportes preliminares, la avioneta declaró una emergencia, perdió comunicación y terminó estrellándose en el sector Pueblo Viejo.

El siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas, entre ellas turistas extranjeros y los dos tripulantes de la aeronave. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del accidente.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente aéreo en Nasca, las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.