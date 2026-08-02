Ejército del Perú se pronuncia por suboficial armado detenido previo al Desfile Cívico Militar

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejército del Perú se pronunció tras haber sido intervenido por la Policía Nacional del Perú el último 29 de julio. Esta detención se dio en los alrededores de la tribuna oficial instalada para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Ejército sostiene que militar estaba asignado al operativo

De acuerdo al comunicado de la institución castrense, el suboficial de primera Jhourchs Yhonatan Nolasco Valencia, perteneciente a la II División del Ejército, cumplía funciones de seguridad aproximadamente a las 7:10 de la mañana dentro del sector que le fue asignado conforme al Plan de Seguridad Integral dispuesto para la actividad oficial desarrollada en la avenida Brasil.

Asimismo, el comunicado también precisa que el efectivo militar sí se identificó durante la intervención policial; sin embargo, fue trasladado en calidad de detenido hasta la comisaría de Jesús María. Tras ello, su comando acudió a la dependencia policial para informar sobre su identidad, la función que desempeñaba y la legalidad del armamento que portaba.

"Pese a haberse identificado, fue trasladado como detenido a la Comisaría de Jesús María", indica el comunicado.

Fiscalía Militar dispuso su inmediata libertad

De acuerdo al comunicado, tras las coordinaciones realizadas entre el comando del suboficial, la comisaría y la entidad fiscal de turno, el caso fue derivado a la Fiscalía Militar Policial, sede que verificó la documentación correspondiente y dispuso su libertad a las 11:30 p.m. del mismo día.

"La Fiscalía Militar Policial de turno constató la situación y procedió a disponer su inmediata libertad aproximadamente a las 2330 hrs", informó.

El pronunciamiento también señala que el arma que llevaba el militar era legal y que formaba parte de sus funciones asignadas para garantizar la seguridad durante el desfile. Además, la institución expresó su reconocimiento al personal militar que participa en misiones oficiales y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las labores encomendadas dentro del marco constitucional.

La intervención del suboficial había sido difundida tras el operativo de seguridad que se desarrolló previo al Desfile Cívico Militar de este año, cuando la policía informó sobre su detención cerca de la tribuna oficial. Tras ello, el Ejército del Perú emitió su comunicado para presentar su versión oficial acerca de los hechos registrados en aquella jornada.

El comunicado indicaba que el suboficial detenido cumplía con una misión oficial de seguridad, que se encontraba debidamente identificado y que portaba un arma legal, esta información se dio como parte de la versión institucional difundida tras la intervención ocurrida antes del desfile por Fiestas Patrias.