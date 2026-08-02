Intensa llovizna sorprende a Lima: varios distritos amanecen con calles mojadas y charcos

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Metropolitana amaneció este domingo 2 de agosto con calles mojadas y presencia de charcos tras una llovizna registrada durante la madrugada. La precipitación sorprendió a los ciudadanos y generó complicaciones en el tránsito vehicular.

Distritos afectados por la llovizna

La precipitación comenzó cerca de las 5:00 a. m. y generó dificultades para conductores y peatones en diferentes zonas de Lima Metropolitana. La presencia de agua en algunas vías complicó el desplazamiento durante las primeras horas del día.

La mayor intensidad de la llovizna se registró en distritos como Miraflores, Chorrillos, Magdalena, San Miguel, Rímac, Lince, Breña y Villa El Salvador. En varios sectores, los vecinos reportaron la presencia de charcos en calles y avenidas debido a la lluvia registrada.

A través de redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes y videos de diferentes puntos de la capital donde se evidenció el impacto de la precipitación durante la mañana. Algunos usuarios reportaron dificultades para movilizarse por las condiciones de las vías.

Ante estas condiciones climáticas, las autoridades recomendaron a conductores, motociclistas, ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos circular con precaución. También pidieron mantener una velocidad adecuada y aumentar la distancia de seguridad para reducir el riesgo de accidentes.

Pronóstico para la capital

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había previsto estas condiciones climáticas en su reporte diario, donde informó que Lima tendría cielo cubierto, viento moderado y presencia de lloviznas. El pronóstico se cumplió durante la madrugada y las primeras horas de este domingo.

Para el transcurso de la jornada, el Senamhi estima temperaturas entre los 19 °C y 22 °C en Lima este, mientras que en Lima oeste y el Callao podrían alcanzar valores de 21 °C a 24 °C. Además, no se descartan algunos momentos con presencia de sol en zonas donde las condiciones sean más favorables.

🚨 #LOÚLTIMO | Lluvia provocó calles inundadas y colapso de desagües en Villa El Salvador, especialmente en el Sector 1, Grupo 1. pic.twitter.com/HLCKxSefQ7 — Roger García (@Aderly) August 2, 2026

Origen de las lloviznas

Especialistas del Senamhi señalaron que estas lloviznas forman parte de un fenómeno meteorológico que afecta a la costa peruana, desde Piura hasta Tacna, entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Este escenario está relacionado con el fortalecimiento de los vientos provenientes del sur frente al litoral.

Este comportamiento climático incrementa la humedad y favorece la presencia de cielo cubierto, además de la formación de niebla y neblina durante la noche, madrugada y primeras horas del día, principalmente en zonas cercanas al mar.

La intensa llovizna dejó calles mojadas y complicaciones en distintos puntos de Lima durante las primeras horas del día. El Senamhi continuará evaluando las condiciones climáticas ante la presencia de humedad y nubosidad en la capital.