Sismo de 5.5 sacude Perú HOY, 28 de julio: Hora exacta y epicentro del temblor, según el IGP

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo de magnitud 5.5 que se registró este 28 de julio en Fiestas Patrias. Conoce a qué hora se registró el movimiento telúrico y cuál fue su epicentro, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor hoy en Perú: Magnitud y epicentro en Fiestas Patrias

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción.

En ese marco, mientras cientos de personas se encuentran a la expectativa sobre la Misa Te Deum y los actos protocolares previos a la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP compartió un nuevo boletín dando detalles del último temblor que sacudió el país en Fiestas Patrias.

De acuerdo al reporte, el sismo tuvo una magnitud de 5.5 y se registró alrededor de las 8:24 a.m. de este martes 28 de julio. El punto exacto del temblor fue a 227 kilómetros al suroeste de Chimbote, Santa, en el departamento de Áncash.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0505

Fecha y Hora Local: 28/07/2026,08:24:25

Magnitud: 5.5

Profundidad: 27 km

Latitud: -9.86

Longitud: -80.49

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 227 km al SO de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/ubIukxjvLY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 28, 2026

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