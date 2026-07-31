Autobús de pasajeros se salió de la carretera y volcó: reportan más de 20 muertos y más de 40 heridos

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús se volcó y dejó más de 20 muertos. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente que se registró el viernes 31 de julio en una carretera de Argelia y que también dejó más de 40 heridos.

Accidente en Argelia: autobús volcó y dejó varias víctimas

Según los últimos reportes oficiales, un accidente se registró en la ciudad costera de Boumerdes, en la provincia homónima, a unos 45 kilómetros de la capital de Argelia, cuando el conductor de un autobús perdió el control repentinamente y se precipitó a un barranco.

De acuerdo a la Dirección General de Protección Civil, el vehículo transportaba un gran número de pasajeros, con destino a Argel, en el momento de la tragedia en la carretera.

Al tener conocimiento de la emergencia, miembros de diversos equipos de rescate llegaron hasta la zona para brindar los primeros auxilios a los que resultaron afectados en el accidente. Autoridades de Argelia reportaron, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, que, lamentablemente, el siniestro vial dejó al menos 27 muertos.

Asimismo, precisaron que la cifra de heridos ascendió a 44 personas, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. La Dirección General de Protección Civil, a través de sus redes sociales, detallaron que el número de afectados y víctimas podrías subir conforme avancen las diligencias del caso.

"Se espera que el número de víctimas mortales vaua aumentado, debido a la cantidad de casos graves entre los heridos rescatados", precisó la institución en Facebook.

حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين ببومرداس

ارتفاع الحصيلة إلى 27 حالة وفاة



🔗https://t.co/Ozu6V2URUt pic.twitter.com/mHyAwDyNhm — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) July 31, 2026

Investigan causas del accidente de autobús

Hasta la zona del accidente registrado alrededor de las 9:41 a.m., llegaron tres camiones y 11 ambulancias para sus intervenciones sobre el terreno.

Por su parte, el Presidente de la República de Argelia, Sr. Abdelmadjid Tebboune, ofreció sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del accidente, subrayando en su mensaje de pésame que la justicia "actuará con mano de hierro y sin piedad tras las investigaciones que esclarezcan las circunstancias del suceso".

Debido a la magnitud de la emergencia, otras autoridades del país también expresaron su pesar por el caso, entre ellos, el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, quien llegó al lugar de los hechos y posteriormente visitó a las víctimas en el hospital para conocer su estado de salud, según ha recogido la agencia de noticias APS.

Presidente de Argelia expresa sus condolencias

Ante esta tragedia por la volcadura de un autobús que tenía como destino Argel, el presidente Abdelmadjid Tebboune ha declarado tres días de duelo nacional, según informó la televisión pública del país.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los conductores de autobuses de pasajeros a ejercer el máximo grado de responsabilidad y a cumplir las normas de seguridad y prevención, con el fin de proteger la vida de los ciudadanos.

Es así como se reportó una nueva tragedia internacional. La volcadura de un autobús en Argelia dejó al menos 27 muertos y más de 40 heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente y no descartan que la cifra de víctimas ascienda conformen avancen las diligencias.