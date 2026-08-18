Carlos Neuhaus liderará Comando del sector privado frente al fenómeno El Niño: "El objetivo es salvar vidas"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Carlos Neuhaus, líder del Comando Privado frente al fenómeno El Niño, explicó que el sector privado busca contribuir con el Estado ante los posibles impactos del evento climático y fortalecer las acciones de prevención.

Neuhaus anuncia iniciativa del sector privado

Carlos Neuhaus señaló que, ante la vulnerabilidad del país frente a los eventos climáticos, el sector privado ha decidido unir esfuerzos y formar una alianza para poner a disposición recursos, equipos y profesionales que permitan hacer frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño.

"Como sector privado estamos muy preocupados por el impacto que va a generar en la población, en la economía, en salud y en varios aspectos, y podemos ayudar. Entonces hemos formado un equipo donde están los gremios principales, las cámaras de comercio del norte, y colaboradores como Polo Monzón, Abraham Levy y el doctor Omar Neyra. Vamos a apoyar al Estado a cumplir su rol y proveer de profesionales, de maquinarias y estamos haciendo un inventario...", afirmó

El equipo cuenta con personal preparado

Neuhaus explicó que su equipo cuenta con especialistas, por lo que consideró necesario habilitar un área encargada de la planificación de proyectos, a fin de establecer y transmitir las indicaciones de manera ordenada.

Asimismo, dejó entrever que sostendría una reunión con Élmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Hay personas especialistas en logística que están disponibles. También proveer una oficina de programación de proyectos, que ayude a poner orden porque las grandes cosas necesitan que haya un tratamiento descentralizado (...) Lo primero que hay que hacer es atender la emergencia, que cosas se pueden hacer ahorita para resolver los problemas, y cuando pase este mal rato, ir planeando como se va a reconstruir. (...) Ahora me voy a reunir con el ministro de Economía", indicó.

El propósito es preservar vidas

En ese sentido, recalcó que el principal objetivo de este apoyo al Estado es reducir los riesgos y salvaguardar la integridad de los peruanos, por lo que espera que el aspecto económico y otros factores avancen en la misma dirección.

"El objetivo es salvar vidas, y ojalá que la economía y lo demás, no se detenga, que la gente pueda transitar, ese es el objetivo. Eso, el Gobierno lo tiene bien claro.", precisó.

En un diálogo exclusivo con Exitosa, Carlos Neuhaus, líder del Comando Privado frente al fenómeno El Niño, explicó que el sector privado busca contribuir con el Estado ante los posibles impactos del evento climático y fortalecer las acciones de prevención.

Además, sostuvo que dentro del equipo existe gente preparada para asumir cualquier eventualidad y que la prioridad es reducir riesgos y preservar vidas.